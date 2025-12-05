臺南下水污泥再利用再進化為營建材料 打造循環經濟永續城市

永康水資源回收中心使用下水污泥「景觀粒料」再利用產品實地驗證。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極推動資源永續利用，繼焚化底渣成功循環應用後，並將觸角延伸至「下水污泥」領域，與中央合作領先全國設立「仁德下水污泥再利用廠」示範驗證廠，持續推動將污泥轉化為高品質的營建材料「控制性低強度回填材料（CLSM）」摻配料及景觀粒料，展現城市落實循環經濟、開源節流的決心。

水利局長邱忠川表示，被視為棘手廢棄物的下水污泥，處理與清運成本高昂，且佔用大量掩埋空間，市府響應國土管理署「燃料化、材料化、肥料化」三大政策方向，於仁德水資源回收中心設置全台首座「下水污泥再利用示範驗證廠」，成功燒結出「景觀粒料」再利用產品；為進一步驗證多元化再利用技術，目前正積極進行各項試驗，目標將處理後的污泥穩定轉化為CLSM的摻配料；CLSM具有高流動性與自充填特性，是管線開挖回填的最佳材料，能有效避免傳統夯實不足造成的道路凹陷問題。

邱忠川局長說，這項技術突破不僅可解決污泥去化環境難題，更能將廢棄物轉化為有價值的營建資源，透過下水污泥再利用可將環境挑戰轉化為城市發展的綠色動力，除能大幅降低廢棄物清運的高昂預算，也能提升公共工程品質，減少後續維護成本，為全國地方政府樹立成功的循環經濟典範。

黃偉哲市長強調，推動循環經濟是臺南市邁向永續發展必經之路，經過市府團對努力，證明污泥再利用資源化是可行的策略，不僅是環保政策的落實，更能有效減少市府預算支出，未來也會持續創新，讓每一分資源都能被循環利用。