臺南中西區運河河樂燈區點燈 光之旅程璀璨照耀 點亮希望與祝福

南市長黃偉哲與觀旅局長林國華、南市基督教協進會理事長高敏智等聯合為中西區運河河樂燈區點燈。（記者李嘉祥攝）

歲末年終，「2025臺南聖誕燈節－中西區運河河樂燈區」舉行點燈儀式，市長黃偉哲與觀光旅遊局長林國華、台南市基督教協進會理事長高敏智，立委陳亭妃及市議員沈震東、李啟維、陳怡珍、周嘉韋等均出席，在眾人與表演團隊共同倒數溫馨祝福氛圍中，點亮象徵希望與祝福的聖誕樹，「光之旅程」主題聖誕樹璀璨亮起，照耀整個運河河樂燈區，為臺南帶來溫馨、歡樂與平安的節慶祝福。

點燈活動自下午3時起登場，邀請多個教會團體參與，現場規劃聖誕闖關遊戲攤位吸引親子同樂，同時設置超過30家攤位的「聖誕甜蜜市集」提供聖誕特色商品與手作禮品，營造歡樂聖誕氛圍；晚會由台南市基督教協進會統籌節目規劃，邀請臺南各區教會團體帶來音樂、舞蹈、戲劇等多元表演，與融合9個不同族群的原民及新住民共舞，展現臺南多元文化的美麗與共融。

市長黃偉哲表示，面對快速變動世界，更要珍惜家人與身邊的人，市府團隊每年12月皆會精心規劃「台南聖誕燈節」與跨年系列活動，結合主題燈飾、點燈報佳音、聖誕市集、親子同樂及演唱會等多元內容，不僅為歲末節慶增添溫馨亮點，也展現臺南跨宗教、跨社群合作的凝聚力，帶動觀光人潮、活絡城市經濟；跨年將至，也感謝各界一路以來的守護與祝福，願台灣、臺南與市民都能平安健康、喜樂同行，並預祝大家迎向嶄新的一年，充滿希望、平安與力量。

林國華局長指出，為營造城市節慶氛圍，觀旅局每年與教會團體共同準備，為市民及遊客打造歲末節慶活動觀光亮點；12月聖誕至跨年期間，聖誕燈節主題燈飾從溪北到溪南點亮整個臺南市，讓市民有多處夜間休憩的場域，聖誕周末除點燈晚會還有聖誕甜蜜市集、報佳音等活動，邀請市民與遊客攜家帶眷走訪臺南，共度溫暖幸福的聖誕季，創造美好冬日回憶。

林國華局長也建議到訪臺南民眾，除參與聖誕與跨年活動外，也可安排泡溫泉、品嚐美食，選購當季盛產的青皮椪柑、香甜柳丁，以及享譽國際的東山咖啡與滋補桂圓。12月多項精彩精旅遊相關資訊可至觀旅局官網查詢。