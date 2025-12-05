臺南人氣「美滿炸雞」北漂開店 香菜炸雞、紫米飯捲一次吃爆

（圖／品牌提供）

以後不用跑臺南，「美滿炸雞」北漂到桃園開店了！首度推出「炸雞速食店」概念，以大面積亮粉色為核心視覺，搭配溫潤木質調語彙，呈現出品牌一貫的俏皮、街頭與溫度感。

這次北上，也將臺南本店人氣話題「香菜炸雞」一起帶上來，以香菜製成的獨家翠綠醬汁裹上酥嫩雞塊，每一口都是熱烈的綠香與喀滋聲，讓香菜控心動、非香菜控也難以拒絕。還有桃園環球A8店獨家的「炸雞飯捲」，將酥脆炸雞包入紫米飯，展現台式創新風味。其他還可以吃到炸雞柳、全品項炸雞、炸雞吐司、漢堡等，讓你一次吃得超滿足。

廣告 廣告

（圖／美滿炸雞提供）

可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！

另外，韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN即日起至12月31日，攜手格雷維蒂互動旗下《RO 仙境傳說Online:樂園》推出跨界聯名活動。活動期間推出專為玩家打造的「RO 樂園餐」，套餐價499元，凡購買聯名套餐即贈虛寶卡乙張，加碼再贈送bb.q CHICKEN「去骨炸雞雙拼+1元多1件」平日券乙張，十分划算；聯名不僅如此，還有推出虛寶卡、限量透卡與加碼獎項等。

自12月4日起，bb.q CHICKEN台北公館店、新竹巨城店、台中崇德店及台南南紡購物店將同步變身為「bb.q CHICKEN X《RO 仙境傳說Online:樂園》」期間限定主題店。店內將融入豐富的《RO 仙境傳說Online:樂園》視覺元素，從經典魔物到角色形象，邀請全台冒險者們一同感受這場冒險補給旅程！

（圖／bb.q CHICKEN提供）

美滿炸雞速食店 桃園環球A8店

地址：桃園市龜山區復興一路8號2樓

營業時間：11:00 - 22:00

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冰淇淋新品！COLD STONE、Häagen-Dazs冬季限定登場，焦糖、巧克力、抹茶全出動！

台北聖誕節慶感飯店美食地圖 義式餐點、冬季甜點、爐烤美食通通有

冬天手搖飲大戰開打！黑糖粉粿、焙茶香、濃抹茶一次喝個夠