臺南今年10月住宅價格指數下降0.13% 呈現價跌量增整理走勢





臺南市今年10月住宅價格指數為140.25，較前期（9月）微幅下降0.13%，相較去年同期則下降5.28%。以住宅型態而言，本期大廈的價格指數為147.55，透天住宅的價格指數為130.14，與前期相較，大廈價格指數微幅下降0.04%，透天住宅價格指數微幅下降0.26%。觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期呈現微幅下修格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期微幅增加2.69%，觀察各行政區交易量各有增減，並以佳里區的交易量增幅96.43%最為顯著，而仁德區的交易量增幅以69.05%居次。

地政局長陳淑美表示，114年10月國內經濟景氣信號分數為35分，較上月增加1分，燈號續呈黃紅燈。領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示景氣仍穩步成長。本期住宅價格指數多數行政區房價仍處高檔整理階段，整體價格走勢呈現趨緩整理。而交易量方面，全市10月建物移轉棟數共1,527棟，較前期（9月）微幅增加2.69%，整體買賣棟數與去年同期（113年10月）相較則大幅減少33.17%，觀察結果顯示市場買氣仍趨審慎，買賣動能持續偏弱，使得整體成交量呈現偏低水準。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中善化區月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌0.45%，其次為永康區以及安南區，分別較前期微幅下降0.26%及0.21%；此外，仍可觀察到部分行政區月變動率維持於正成長，如佳里區及新市區，均較前期微幅上漲0.06%。若與去年同期比較，各行政區則皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為善化區（9.33%）、新市區（8.99%）以及歸仁區（6.70%）。本期住宅價格指數結果顯示，多數行政區房價仍維持微幅整理格局，在信用管制政策影響下，市場資金動能相對趨弱。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（269棟）、安南區（220棟）以及安平區（150棟）。與去年同期相比，安南區增幅明顯，本期交易量增加86.44%，主因區內新建案陸續完工，第一次移轉登記案量增加，本期第一次移轉棟數為125棟。相比之下，東區以及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾8成。再觀察預售屋實價登錄申報件數113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（113年10月）相比則呈現接近五成的減幅，顯示整體成交量仍處整理階段，交易動能有待後續觀察。

