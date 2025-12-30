臺南企業綠色採購創新高 環保局表揚59家採購金額500萬元以上企業
臺南市政府環保局持續推動綠色採購，引導企業擴大使用環保產品與服務，依據統計顯示，113年度民間企業及團體綠色採購申報金額達95億7,818萬元，較112年成長約17.3%，創歷史新高，推動成果亮眼。
市長黃偉哲表示，推動淨零是政策目標，需落實於產業經營與日常消費行為中。市府透過政策引導與輔導機制，協助企業將綠色採購納入營運與供應鏈管理，從源頭降低碳排與資源耗用，並帶動綠色產品進入市場，逐步形塑有利於實踐淨零綠生活的消費環境。
環保局指出，113年共輔導302家企業辦理綠色採購，其中59家企業申報金額達500萬元以上受環保局表揚，其中有19家企業綠色採購金額突破5,000萬元，績優企業包括：統一企業、台積電十八廠一期、環球水泥、台積電十四廠、台積電十八廠四期、台灣史谷脫紙業、萬青水泥、台積電十四B廠、台積電六廠、台灣水泥高雄水泥製品廠台南分廠、漢程汽車客運、群創光電、永青營造、台積電先進封測二廠、南茂科技台南廠、南臺科技大學、全興資源再生、台灣富士軟片資訊及中華工程，顯示企業已將永續採購視為長期經營策略，也有助於支持低碳、循環與環保產品的市場發展，讓淨零行動不僅停留在政策層面，而能延伸至民眾生活。
