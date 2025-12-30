臺南企業綠色採購創新高 環保局表揚59家採購金額500萬元以上企業

今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至21度，中南部及花東約23至24度，早晚天氣仍涼，桃園以北、花蓮地區及竹苗山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象粉專也提醒，「這天」冷空氣的影響將達到最強。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話