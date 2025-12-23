臺南低碳家園成果亮相 社區×學校×企業展現永續行動力





環保局今（23）日舉辦「114年臺南市低碳家園媒合推動暨淨零輔導團成果發表會」，由市長黃偉哲頒獎表彰47個低碳永續家園認證、青年氣候行動團及淨零輔導團卓越單位，肯定各單位於淨零永續行動的實踐精神，期許未來持續推進減量調適措施，打造韌性宜居城市。

市長黃偉哲表示，臺南市推動淨零目標、永續發展的多元成果，是大家共同努力的結晶。今年度達成649個里全數參與低碳永續家園目標，為六都第一，且區區至少有1個低碳認證里，為鄰近里社區推動低碳行動的示範點，目前已累積6處銀級區、8處銅級區、15處銀級里、89處銅級里，銀級總數為全國第一；首度亮相的青年氣候行動團由7所在地大專院校10個大學社會責任計畫組成，透過青年發想及執行在地減碳策略，提升里社區參與氣候行動量能。

107年成立「淨零輔導團」，由11個產官學研節能專業單位組成，已協助67個公私部門提供減量節能改善建議，包含導入能源管理系統、高效能燈具汰換、冰水主機更新、設備效率改善等，相關措施推動後，每年可節省2,731萬度電，對降低城市碳排放具有顯著貢獻。

本次活動規劃成果展示專區，包含區里低碳永續行動成效，每年約可節省1.7萬度電、減少2.5萬公噸二氧化碳當量、固碳量增加413公噸二氧化碳當量；各校計畫展現「學校專項×社區需求」的媒合模式，協助里社區盤點在地特色，落實淨零生活；淨零輔導團展示輔導歷程與減碳效益，提出最適淨零永續行動策略。成果展現提供社區、學校和企業參考與交流，期促進團隊彼此交流、媒合在地需求與專業資源，形成跨域協作的新典範，為城市宜居與永續奠定穩固基礎。

