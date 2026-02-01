臺南佳里公園漾漾遊戲區 啟用

臺南市佳里區公所昨（一）日舉行「佳里公園三期特色公園－漾漾遊戲區」啟用儀式，副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，與佳里區長林耿漢、市議員蔡秋蘭和國小學童一同體驗全新遊戲設施；啟用活動並結合防災小劇場、消防宣導、新春書法寫春聯等多元互動，展現市府將文化、防災教育融入公共建設，落實兒少遊戲權及推動全齡共融休憩空間的具體成果。

市長黃偉哲表示，佳里公園三期漾漾遊戲區以「筆與稿紙」為核心設計意象，融入佳里鹽分地帶的文學文化特色，讓孩子在遊戲過程中自然接觸在地文化，實踐「讓文化走進生活」理念；此座遊戲場不僅提供遊憩功能，更兼具教育意義與文化傳承價值，是市府推動特色公園升級及友善公共空間重要成果。

姜淋煌副市長強調，市長黃偉哲重視兒童及家庭休憩空間品質，佳里公園三期特色遊戲場設計兼顧創意與安全，考量五至十二歲學齡兒童需求，同時兼顧不同年齡層使用者，同時結合防災教育設計理念，讓孩子在遊戲中學習正確觀念，也感謝中央支持，與地方合作完善兒少友善遊戲環境。

林耿漢區長指出，佳里公園三期特色遊戲場工程包括中央補助三百五十萬元及市府自籌款總計一千五百六十萬元，主要提供五至十二歲學齡兒童立體、多元遊憩空間，新設滑索設施滿足較大年齡層兒童的大動作發展需求，同時串連體育公園一期、二期幼齡「甜甜、鹹鹹」遊戲區，結合周邊圖書館、親子館及老人文康中心，形塑佳里區全齡共融的休閒遊憩廊帶。