臺南佳里區「六安好室」社宅動土 預計於117年完工





為照顧民眾居住租屋需求，臺南市政府與中央攜手合作，積極推動社會住宅。由國家住宅及都市更新中心興辦的「六安好室」社會住宅於今（6）日舉辦動土典禮，全案預計於117年完工。

市長黃偉哲表示，推動社會住宅是因應當前居住問題的重要政策之一，「六安好室」由國家住都中心興建並規劃結合托嬰中心友善育兒家庭，鄰近休憩資源豐富，期望「六安好室」提供有租屋需求民眾的居住好選擇。

市府都市發展局長林榮川說明，「六安好室」是中央在臺南市佳里區動土的第1處社會住宅，土地由國有財產署提供，位於延平路及佳北路路口處，鄰近有佳里公園、佳里區體育公園、佳里區圖書館、北門高中及蕭壠文化園區，從基地開車約15分鐘可抵達國道1號麻豆交流道，全案可提供165戶社會住宅。

市府都市發展局指出，市府興辦「宜居社宅」今年度成果斐然，除了仁德區「宜居仁愛」及永康區「宜居成功」皆已完工並有租戶入住，位於北區的「宜居小東」則預計在今年12月公告招租資訊，市府持續加緊腳步為民眾提供居住新選擇。

