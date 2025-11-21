臺南保齡球好手林雅琴技冠國際 夏季達福銀匹克運動會勇奪女子組單打銅牌

臺南保齡球好手林雅琴技冠國際，於夏季達福銀匹克運動會勇奪女子組單打銅牌。（運動部提供、記者李嘉祥翻攝）

第廿五屆夏季達福林匹克運動會自11月15日起至26日在日本東京盛大舉行，吸引全球優秀選手齊聚競技；代表臺灣出賽的臺南保齡球好手林雅琴表現亮眼，面對來自各國的強勢選手毫不畏懼，以穩定節奏與扎實技術一路挺進決賽，最終奪下女子組單打銅牌，為臺南拿下榮耀。

市長黃偉哲肯定林雅琴於運動場上的優秀表現，強調在國際賽場展現的堅韌、精準與抗壓能力，是長期訓練累積的成果，更象徵台灣選手在世界舞台的競爭力；市府會持續給予選手充實的培訓資源、完善訓練場域，打造友善的運動環境，協助更多選手能無後顧之憂地朝夢想前進。

南市體育局長陳良乾對林雅琴的優異成績表達祝賀，他指出，國際賽事競爭激烈，尤其是在達福林匹克這樣的多國大型賽會中，每位選手都具備超高水準，林雅琴能在關鍵時刻保持穩定手感，展現多年訓練下的實力與沉著心態難能可貴，其優異表現不僅是對自身努力的最好證明，更能激勵其他選手持續精進。

陳良乾局長表示，林雅琴於此次賽會中勇奪佳績，不只是選手個人的榮耀，也象徵臺南長期推動基層訓練、支持運動多元發展的成果；體育局會持續做選手後盾，透過多元資源支持，促使更多臺南選手走向世界，於國際賽場再創高峰。