臺南健康宇宙城展現國民健康業務推動成果 日本學生對公衛政策留下深刻印象
▲南市衛生局於永華市政中心舉辦114年度國民健康業務成果展，市長黃偉哲邀來訪日本學生參觀，瞭解臺南公共衛生政策。（記者李嘉祥攝）
臺南市政府衛生局自15日起至20日於永華市政中心二樓中庭廣場舉辦「114年度國民健康業務成果展」，以「臺南健康宇宙城」為主題，以宇宙象徵健康照護服務範圍，並以不一樣的星球代表不同單位，向市民介紹健康服務多元面向；15日上午並舉行開幕儀式，適逢日本山形城北高等學校師生因「修學旅行」到訪，市長黃偉哲也邀請師生參觀展覽，並現場體驗肌耐力訓練，學生大呼有趣。
衛生局此展覽透過「健康宇宙城」創意方式，完整呈現國民健康業務成果，從醫院、社區、衛生所到高齡者、失智者及身體較弱勢族群等，展現臺南推動全民健康照護的用心，讓市民不僅在醫院獲得照顧，更能在社區與日常生活中養成健康習慣，並以輕鬆有感方式理解公共衛生政策的重要性。衛生所、醫療院所及社區單位手作品堆砌成的聖誕樹也成為亮點，會場也設置填問卷換好禮、宇宙星球拍照等互動區，讓市民在「遊戲中理解健康」。
日本友誼城市山形城北高等學校共400餘人到臺灣「修學旅行」，首站即到臺南拜訪，也受邀參觀健康展覽；臺南市立安南醫院院長林聖哲受邀分享健康促進醫院的推動成果，強調醫院照護理念不應侷限於院內，而是應延伸至社區與家庭，讓市民在生活中就能獲得連續性、不中斷的健康照護服務；透過翻譯解說，山形市學生對臺南公共衛生政策留下深刻印象，也加深台日友好情誼。
黃偉哲市長表示，市府會持續全力支持衛生健康業務推動，全面落實全齡、全人、全程的健康照護，齊心守護全市民的健康福祉。
衛生局長李翠鳳指出，臺南於孕產婦照護、癌症篩檢、長者健康促進、失智友善社區等領域多年來均名列前茅，其成果來自醫療院所、37區衛生所及社區志工齊心共同投入；此次成果展融合「宇宙+星球」元素，將健康政策變成宇宙探索，打造策展主題語彙，將複雜的健康議題轉為生活化、視覺化的探索旅程；她也強調，守護健康不是政府單一部門的工作，而是全市共同責任，期盼透過展覽提醒民眾，每個生命階段都值得被好好照顧，也邀市民走進會說故事的公共衛生星系展出，找尋專屬於自己的「生命健康星球」。
