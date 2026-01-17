臺南優質農產年節好禮進軍北部百貨公司行銷 攤商捐產品公益拍賣助益弱勢

臺南優質農產年節好禮進軍北部百貨公司行銷，市長黃偉哲與遠東百貨副總經理陳佑任主持新春拍賣會，將攤商捐贈的產品化為幫助弱勢力量。（記者李嘉祥攝）

為搶攻農曆春節年節前採購商機，臺南市政府與板橋大遠百合作，17日起一連二天於威尼斯廣場舉辦「新春瘋臺南．農來上賀禮」臺南農產年節展售活動，市長黃偉哲、劉育菁伉儷特率隊出席，推薦新鮮直送的臺南優質農漁特產品，邀民眾把握春節前夕一次購足年貨最佳時機；黃偉哲市長也與遠東百貨副總經理陳佑任共同舉辦新春拍賣會，由參展攤商捐贈優質產品公益拍賣，所得全數贈予社團法人台灣阿甘精神發展協會，現場民眾響應熱烈，拍賣品全數順利拍出，為活動增添溫馨與公益意義。

農業局集結臺南在地小農與業者精選特色農產，包含新化果菜市場的蜜棗、番茄、番石榴、洋香瓜，麻豆區農會的柚子加工品，南化區農會的蜜棗鮮果與蜜棗果乾，台灣甘藷產業策略聯盟推出地瓜球、蜜地瓜等人氣商品，以及千代蜜的果乾、好食農場的玉女蕃茄、春歸梅嶺多款梅製品、葉鮮紅的友善蔬果與植栽、綠野仙蹤農場的南棗核桃糕、善井農場的香草莢與香草甜點。

漁產品部分則匯集台江漁人、國基漁場、吳家虱目魚、翁仕傑食品行、台南漁產運銷公司及台南市養殖漁業發展協會等優質業者的虱目魚、台灣鯛、白蝦、石斑、金目鱸、黃金鯧與烏魚子等年節必備海味；禽畜產品則有珍泰興肉鬆肉乾禮盒、合口味肉品現烤豬肉乾、林桑鴨蛋系列商品，以及台灣鹿茸與富農畜牧場推出的鹿茸保健品與即食料理，滿足年節送禮與團圓餐桌需求。

黃偉哲市長表示，臺南四季有豐富且多元的農漁畜產，距離農曆春節不到一個月，此次特別帶著臺南最具代表性的農特產品北上推薦給消費者，其中有多項新品好物，如虱目魚海苔捲、鹿肉乾等特色加工品，當季鮮果則有口感爽脆的蜜棗、芭樂與小番茄，產品多元，也邀請大家春節期間到臺南走春，體驗美食、美景與溫暖人情味，歡喜迎新年。

農業局長李芳林說，臺南有得天獨厚氣候條件與完整農漁畜產業，孕育多樣且優質的農漁特產品，不僅新鮮安全，各項產品更蘊含產地職人的用心；年節前特精選正值盛產期的臺南蜜棗、番石榴、洋香瓜等當令鮮果及肉乾、海鮮與各式農產加工品，透過百貨公司年節市集形式展售，讓北部民眾不必遠行也能輕鬆選購臺南直送的優質年貨；另觀光旅遊局也加碼贊助推出限量滿額贈，消費達指定金額即可獲得茄芷袋、旅宿折價券、文創優惠券及多處知名景點免費入場券，歡迎民眾把握機會來買好物、得好康。