臺南元旦溪北、溪南齊升旗

▲南市長黃偉哲率領市府團隊與市民出席元旦升旗儀式，在莊嚴隆重氣氛中中迎接新的一年。（記者李嘉祥攝）

迎接一一五年，臺南市政府一日分別於新營南瀛綠都心公園、永華市政中心西拉雅廣場舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲率領市府團隊與市民在莊嚴隆重升旗儀式中迎接新的一年。

溪北新營場升旗典禮與新營國際青年商會合作，結合健走與環保裝置藝術展，鼓勵市民以健康活力邁向一一五年；西拉雅廣場則由永仁高中學生以充滿活力的舞蹈揭開序幕，為新的一年注入滿滿朝氣，隨後進行莊嚴的升旗典禮儀式，迎接新年新氣象。

黃偉哲市長回顧過去一年，臺南歷經楠西地震、丹娜絲風災及多次豪雨挑戰，對城市與市民生活造成影響，經第一線救災人員與國軍全力投入復原工作，讓城市在最短時間內恢復正常運作，展現臺南人不畏困難、彼此扶持韌性，而市民大清早不畏寒冬參與升旗典禮，除展現對新年的期待與希望，也象徵臺南城市持續向前、凝聚向心力的精神。

黃偉哲市長說，儘管面臨天災考驗，市府仍持續推進經濟與市政建設，除道路與治水工程、特色公園、社會住宅等民生建設，亞太國際棒球訓練中心也已完工，預計今年三月迎來職棒賽事登場；高科技產業與國際大廠也相繼投資，市府以最快速度完成土地交付與行政配套，展現良好的投資環境與發展潛力，於產業、文化、公共建設或生活品質上都以最高標準自我要求，持續精進治理效能，也祝福市民馬年龍馬精神、家庭和樂，城市與國家持續向上發展。