臺南勇奪114年度「總統盃AI素養爭霸賽」總決賽冠亞軍 市長黃偉哲頒獎表揚 肯定AI人才培育不分城市偏鄉全方位發展

▲臺南市長黃偉哲特於今（9）日表揚獲獎師生，強調這不僅是單一賽事的勝利，更是臺南落實國家「AI 新十大建設」中「人才培育」與「數位平權」的最佳實證。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】「114年度總統盃AI素養爭霸賽」全國競賽暨頒獎典禮日前於大臺南會展中心圓滿閉幕，在全國124支晉級隊伍的頂尖對決中，地主隊臺南市代表選手大放異彩、表現優異，臺南市長黃偉哲特於今（9）日表揚獲獎師生，強調這不僅是單一賽事的勝利，更是臺南落實國家「AI 新十大建設」中「人才培育」與「數位平權」的最佳實證。

▲臺南市長黃偉哲與獲得全國總冠軍左鎮國小師生合影。(記者劉秋菊攝影)

本次競賽臺南隊由左鎮國小、南化國中、菁寮國中、新市國中、開元國小、億載國小共6校選手代表參賽，賽事共分成國小一般組、國小偏鄉組，國中一般組、國中偏鄉組等四組，最後由四組選出的冠軍隊進行跨組總決賽。臺南市6校在國小一般組、國小偏鄉組、國中一般組、國中偏鄉組及總決賽中為本市共奪得三金、三銀、二銅、一佳作的優異佳績。其中左鎮國小、南化國中並分別囊括國小偏鄉、國中編鄉組分組冠軍，並在激烈的跨組總決賽中，由左鎮國小獲得全國總冠軍，南化國中獲得全國總亞軍，令人驚豔！

市長黃偉哲表示，「在數位平權的國家戰略下，臺南超前部署走在最前端」，本次競賽不同於傳統的程式設計比賽，而是採用高難度的「魷來魷去」對戰模式，參賽選手必須在2小時內撰寫程式、收集適當的數據資料、設定不同的參數，訓練出自己的「AI 模型」，臺南的學生在備戰過程中展現了驚人的韌性，獲得佳績，值得肯定。

黃市長強調，市府團隊持續以推動「智慧學習城市」為目標，臺南的AI程式設計教育對接「AI 新十大建設」國家願景，特別在「AI 人才培育」是第一個系統性落實的城市。在超前部署的前瞻規劃下，臺南自2018年起即率先建置國中小智慧型觸控大電視，2020年成立AI種子教師團隊研發AI教學工具、AI教學模組以及推展AI競賽。2022年在「生生用平板」政策下，全市平板使用率高達95%。2023年更領先全國推出生成式 AI 輔助學習平台「智慧魔鏡」，提供本市師生運用生成式AI輔助的教育環境。後續為普及化「生生有平板、校校智慧學」計畫，將自2026至2029年四年投入22億元，落實「智慧學習城市」目標。

▲臺南市長黃偉哲與獲得全國總亞軍南化國中師生合影。(記者劉秋菊攝影)

教育局長鄭新輝表示，教育局推動的「數位新世代，學習新 3C」願景（Companion 數位學伴、Coach 數位教師、Community 數位社群），從108-114年教育局持續的挹注資源到偏鄉學校，補助偏鄉進行運算思維及AI課程，由教師社群組成種子教師培訓指導，培養學生學習運用邏輯運算思維策略，收集資料訓練AI模型，驗證了臺南不僅將AI創新教育推向普及、更是積極扶弱偏鄉，今年在總統盃AI全國賽中大放異彩取得優秀的成果，顯見「學校分群」及「偏鄉共學」策略的成功，更具體實踐「程式創造城市」的理念。

「這是一場邏輯與AI策略的戰爭！」指導老師左鎮國小教師王鍠文回憶備戰過程表示，小選手們在1個月的密集集訓中，經歷了無數次模型「過度擬合」或「策略失效」的挫折。選手們必須教會AI判斷：在情境式的對戰中，精準執行吃食物(魚)、躲避垃圾的策略，提高自己的等級，並在固定的時間內擊敗對手。透過遊戲化的方式，深化了學生對機器學習運作模式與決策邏輯的理解，展現了他們駕馭AI工具的成熟度。