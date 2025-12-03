臺南北區親子悠遊館上線 崑山科大運用園藝元素打造親子共學綠生活

臺南北區親子悠遊館上線，崑山科大副校長鐘俊顏、幼保系主任李花環、計畫主持人王美晴博士均出席。（記者李嘉祥攝）

為強化臺南市育兒支持網絡及營造友善家庭環境，臺南市政府社會局運用北區大和里活動中心三樓空間，委託崑山科技大學設置全市第13處親子悠遊館「北區親子悠遊館」，副市長趙卿惠、社會局長郭乃文、崑山科大行政副校長鐘俊顏、地方民意代表及社區家長均出席啟用儀式，場面熱鬧。

崑山科大受委託設置北區親子悠遊館，以「園藝」為主題，結合自然綠意與教育理念打造具生命力的親子共學場域，象徵親職教育與陪伴成長的美好歷程。

副市長趙卿惠表示，至今年10月底全市未滿7歲幼兒達7萬7624人，原已建置12處親子悠遊館，北區親子館為第13處新場館，希望讓更多家庭能就近享有優質育兒服務，鼓勵家長多加利用「臺南市育兒資源網」，掌握各館活動與服務資訊。

社會局長郭乃文指出，統計今年至10月止，親子悠遊館受益人次達28萬2656人次，顯示親子館已成為家庭親子共學與育兒支持的重要據點；北區親子悠遊館規劃三大亮點，包括綠意探索遊戲空間、親職園藝手作課程及社區花園交流平台，讓家庭在互動中學習、在共享中成長，使孩子在真實環境中學習探索，強化親子情感與社區連結。

崑山科大副校長鐘俊顏副說，臺南市13處親子館中，崑山科大承接新營、東區、仁德、南區及鹽水館，加上此次啟用的北區館，累計已營運6個館區，超過全市一半量能，感謝市府與社會局的信任與支持，會持續秉持在地深耕精神打造更多優質的親子共樂場域。

北區親子館計畫主持人暨崑山科大幼保系教授王美晴博士也感謝社會局與親子館夥伴共同協力，結合視傳系團隊以園藝意象建構館內美學意象，規劃以園藝鬆散區、積木建構區、美感創意區、扮演遊戲區、繪本閱讀區及寶寶探索區，提供未滿7歲幼童與家長共學，以利建構優質托育體驗。