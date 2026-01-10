臺南北園公園元寶樂園 開箱

曾是一九六零年代南部規模最大、承載無數臺南囝仔童年回憶的「元寶樂園」，經改造後化身為「北園公園」重新出發，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、北區區長潘寶淑、立委及議員、里鄰長昨（十）日為「北園公園特色遊戲場︱元寶樂園」開箱，見證北區親子活動場域再添新亮點，現場也配合舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引逾二百位親子家庭搶先體驗。

北園公園特色遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置三百六十度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，並展示天仁與元寶樂園老照片，另也推出「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的溜滑梯設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲與分送棉花糖與爆米花；北區區公所也同步發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，整合區內十七座特色遊戲場資訊及在地美食與景點。

黃偉哲市長表示，打造特色公園目標是提供友善優質公共空間，讓孩子在遊戲中發揮創意、培養探索能力，也增進對地方認同感；北區公園新遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，感謝里長與區公所合作爭取建設，歡迎親子到北園公園使用新遊具、體驗闖關活動，未來也會持續增加特色遊具與功能設施，逐步提升各區的公園品質。