臺南北安商業區市地重劃工程再添榮耀 榮獲臺灣健康暨高齡友善綠色城市獎





臺南市政府地政局推動的「臺南市北安商業區市地重劃工程」，以環境韌性、公共安全與全齡友善的整體規劃表現，榮獲「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－綠色城市獎」。市長黃偉哲表示，這項肯定展現市府在推動健康城市與提升公共空間品質上的堅定決心，也彰顯臺南持續向永續城市邁進的成果。

地政局長陳淑美指出，北安商業區開發前多為閒置魚塭及廢棄工廠，透過市地重劃導入交通、排水、公園等完整公共設施，不僅改善區域景觀，更提升市民生活安全與環境品質。重劃區公園內規劃的6萬噸滯洪池，有效提升152公頃區域的防洪能力，能在極端氣候時發揮調節與保護作用。城市的韌性與市民的生活健康息息相關，健全的排水與滯洪設施是一座城市安全運作的重要基礎，展現地政局致力於推動宜居健康城市的成效。

除了防災與韌性建設，重劃過程中亦積極蒐集社區意見，將地方特色與居民需求融入公園設計，打造兩座兼具文化特色與全齡友善的主題公園。啟用後不僅成為安南區熱門打卡景點，更讓孩童、長者及輪椅族都能自由使用空間，真正實踐人人都能安心到訪的健康生活場域，也讓社區互動與生活品質得到明顯提升。

地政局表示，北安商業區重劃成果屢受各界肯定，迄今已獲得多項重要獎項，包括「國家卓越建設獎－最佳規劃設計類－優質獎」、「國家建築金獎－公共建設優質獎」、「混凝土工程優良獎－水利土木類－優良」、「臺南市政府公共工程優質獎－佳作」、「國家卓越建設獎－最佳施工品質類－優質獎」、「建築園冶獎－公園綠地景觀類」、「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－綠色城市獎」，不僅象徵工程品質與規劃理念獲得專業認同，更代表安南區邁向永續、宜居與具發展潛力的新地標已然成形。

