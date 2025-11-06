臺南及南投議員跨縣市合作 受虐牛入籍臺南老牛之家安享晚年

南市議員李宗翰與南投議員王秋淑跨縣市合作，南投受虐老黃牛入籍臺南，並入住老牛之家安享晚年。（記者李嘉祥攝）

▲南市議員李宗翰與南投議員王秋淑跨縣市合作，南投受虐老黃牛入籍臺南，並入住老牛之家安享晚年。（記者李嘉祥攝）

南投日前發生虐牛事件引發社會關注，善心人士為確保老牛性命安全買下贈予南投縣議員王秋淑，原計畫送至臺南市老牛之家安養天年，但因該處僅收容「臺南牛」，經跨縣市協調，臺南市議員李宗翰出面認養，二位議員6日一起將老牛送至老牛之家，由市議員謝舒凡協助完成醫療檢查，柳營區長劉發仲也到場關心，期望讓老牛能在老牛之家平安展開新生活。

廣告 廣告

李宗翰議員表示，因相關規定限制，他以1萬元金額購入該隻老黃牛後送至老牛之家，期盼讓牠在安全、安穩的環境中生活，也感謝王秋淑議員及善心人士的幫忙、臺南市政府農業局協助及溝通，促成此件美事。

王秋淑議員感謝各界善心人士關心受虐老牛，也表示收到李宗翰購牛費用後加碼金額捐贈給老牛的家，提供後續照顧使用，期望老牛能被好好照顧。

謝舒凡議員指出，獲知虐牛事件後持續在社群平台關注老黃牛狀況，並表達願協助獸醫相關工作意願，也感謝善心人士跟南投議員共同努力，讓牛隻能在安全的環境下得到照顧。

農業局說明老牛之家目前共收容8隻牛，其中有3隻為黃牛、其餘均為水牛，先前無法收容原因是依規僅能接收臺南本地牛隻，經確認老牛所有權轉移並完成檢驗後，將提供合適空間予老牛安置，並持續追蹤健康情況，確保安全性。