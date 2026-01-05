臺南古蹟學校立人國小攜手古蹟廟宇臺灣祀典武廟辦燈籠彩繪賽 點亮府城新春

臺南古蹟學校立人國小攜手古蹟廟宇臺灣祀典武廟辦燈籠彩繪活動，結合府城歷史文化與馬年意象，鼓勵學童創作及點亮府城新春。（記者李嘉祥攝）

▲臺南古蹟學校立人國小攜手古蹟廟宇臺灣祀典武廟辦燈籠彩繪活動，結合府城歷史文化與馬年意象，鼓勵學童創作及點亮府城新春。（記者李嘉祥攝）

為提升兒童對歷史文化的探索與美感素養，以及提供學生藝術創作與公共展出舞台，臺南市立人國小今年持續承辦臺灣祀典武廟「古都文化燈籠彩繪」活動；配合馬年到來，創作題材以「府城歷史文化 × 馬年意象」為主軸，結合古蹟建築、民俗節慶、宗教信仰及傳統慶典等元素，透過孩子的畫筆，展現古都文化奔放、多元而充滿生命力的樣貌。

廣告 廣告

祀典武廟主委林培火感謝立人國小再次承辦此項深具文化意義的活動，所有參賽燈籠將於農曆年前在祀典武廟舉行頒獎與啟燈儀式，象徵馬年新春的熱鬧序幕，也期望透過燈籠彩繪讓親師生共同參與民俗文化，並讓學童在創作中親近傳統藝術、理解府城歷史，也歡迎各地民眾於農曆年假期間前來祀典武廟，欣賞一盞盞充滿童趣與創意的彩繪燈籠，感受馬年古都獨有的春節氛圍。

立人國小校長王全興指出，祀典武廟為國定古蹟，立人國小則是市定古蹟，古蹟學校與古蹟廟宇合作，讓文化教育從課堂走入城市；今年預計創作近千顆燈籠，由全市國小學生共同彩繪並進行競賽，參與學生皆可獲得參加獎，特優者可獲禮金3000元、優等2000元、佳作1000元，以鼓勵孩子勇於創作、樂於學習；活動結束後，所有參賽燈籠將高掛於祀典武廟殿內、廟埕內外及紅牆周邊，讓「祀典光耀、武廟千燈」在馬年新春隨風搖曳，傳遞祝福、奔向希望，為府城點亮充滿文化溫度與藝術能量。