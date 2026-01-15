臺南古都馬賽前訓練啟動 市府跨局處人員參訓迎接馬拉松挑戰

臺南古都馬賽前訓練啟動，市府副秘書長林榮川、徐健麟等跨局處人員參訓，期許以最佳體能迎接馬拉松挑戰。（記者李嘉祥攝）

▲臺南古都馬賽前訓練啟動，市府副秘書長林榮川、徐健麟等跨局處人員參訓，期許以最佳體能迎接馬拉松挑戰。（記者李嘉祥攝）

「2026臺南古都國際半程馬拉松」今年迎來20週年里程碑，賽事將於3月1日在臺南市政府永華市政中心南島路盛大舉行，臺南市政府跨局處動員參與，以行動支持古都馬；副秘書長林榮川及徐健麟、市長室秘書林唯莉、主計處長李錫東、客家事務委員會主任委員陳新裕、體育局人事主任陳怡平齊聚市立體育場參與賽前訓練，除提升心肺功能及肌耐力，也能提升跑步知能，避免運動傷害，讓大家能夠朝著心中設定的目標邁進。

廣告 廣告

林榮川副秘書長表示，古都馬拉松為臺南指標性賽事之一，馬拉松活動不僅能提升運動表現及讓身心靈更加健康，也期望藉由馬拉松賽事及相關活動帶動市民運動風氣，歡迎所有市民一同參與。

徐健麟副秘書長也是此屆古都馬拉松跑者之一，他說，養成規律及定時運動習慣有益身體健康，透過團體訓練氛圍除可提高持續訓練的動力與紀律，還能與其他跑者分享與交流經驗心得，也希望藉由此次賽前訓練活動建立正確運動觀念，並讓跑步融入日常生活。

體育局長陳良乾也至團訓現場探班，他指出，古都馬拉松賽前訓練營不只是幫助跑者跑完一場比賽，而是從身體、心理、知識與社群全方位提升跑者表現與安全，創造更高完賽率與更好的跑步體驗；未來體育局也會持續辦理各項活動，提升多元賽事體驗，促進全民參與，也歡迎市民一起歡慶古都馬20週年，期待在賽事中與所有熱愛馬拉松的跑者們相會。