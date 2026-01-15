臺南古都馬20週年 市府團隊揪團練起來迎戰3月賽事



「2026臺南古都國際半程馬拉松」邁入第20週年，賽事將於3月1日在臺南市政府永華市政中心南島路盛大舉行。為實際展現支持，臺南市政府跨局處團隊包括副秘書長林榮川、副秘書長徐健麟、主計處處長李錫東、客家事務委員會主任委員陳新裕、市長室秘書林唯莉等人，特別相約每週固定一天前往臺南市體育場進行賽前訓練，展現從辦賽到參與、從行政到行動的高度支持。





臺南市長黃偉哲表示，古都馬拉松是臺南具國際能見度的重要運動賽事之一，今年吸引來自36個國家、超過400位國際跑者報名參賽，是展現臺南城市魅力的重要窗口！由市府同仁帶頭投入訓練，除了實踐健康生活，也希望拋磚引玉，鼓勵更多市民一起加入運動行列。

（圖／臺南市政府）





副秘書長徐健麟也分享自身參與古都馬的心路歷程，表示要完成馬拉松並非一蹴可幾，規律訓練與正確觀念缺一不可，更希望透過團體訓練的方式，讓運動成為生活的一部分，進而推廣健康城市理念。

體育局長陳良乾則指出，賽前訓練營不僅僅是為了完賽，更是從身體、心理、知識與社群全方位支持跑者，提升跑步的安全性與運動品質，打造更優質的比賽體驗。





今年賽事主題為「穿越古今X奔向未來」，象徵跑者在歷史與現代交織的城市中前進！更規劃不同組別，分別為半程馬拉松組（21.0975公里）、路跑組（10公里）、健康休閒組（5公里）與公益健康休閒組（5公里），無論專業跑者或家庭參與者都能找到適合自己的參賽方式。市長黃偉哲也誠摯邀請全國跑者、親友與市民朋友在3月1日一同到場為選手加油、見證臺南古都馬20週年歷史時刻。

（圖／臺南市政府）

