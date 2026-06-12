臺南各區治水工程陸續完工 六月豪大雨來襲發揮成效無嚴重積淹水

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臺南各區治水工程陸續完工，六月豪大雨來襲發揮成效，無嚴重積淹水。圖為永康區東橋里中正路。（記者李嘉祥翻攝）

▲臺南各區治水工程陸續完工，六月豪大雨來襲發揮成效，無嚴重積淹水。圖為永康區東橋里中正路。（記者李嘉祥翻攝）

今年6月豪大雨不斷，8日至11日首波最強梅雨鋒面伴隨西南氣流來襲，加上旺盛對襲雨胞帶來短時強降雨，為臺南市帶來豐沛雨量，因各區多項治水工程陸續完工發揮成效，無嚴重積淹水情形發生。

市長黃偉哲12日表示，此波降雨雖可補助水庫入流減輕旱象，但可能帶來之災害亦不可輕忽，已責成水利局落實相關防汛整備工作；另此波梅雨將至6月17日前，受到滯留鋒面及西南風影響，臺灣附近水氣偏多，仍有短暫陣雨，亦有雷雨及短時大雨發生機會，提醒市民於降雨空檔留意住家周遭是否有受颱風造成落葉枯樹導致排水孔阻塞情形，適時排除以避免後續降雨發生積淹水情形。

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水利局說明，南市6月8日起至9日最大降雨量平地為關廟區213毫米、龍崎區為209毫米、官田區200毫米，全市抽水站共43站啟動抽水，總抽水量約203萬噸；6月11日下午6時至7時因對流胞旺盛，仁德區10分鐘降雨量17毫米、中西區1小時53毫米、仁德區51.5豪雨，超過側溝保護標準，以往易淹水地區，如仁德區中正路崑崙路、德糖路與民安路二段路口、東區中山路自由路一帶，因「仁德區中正路與崑崙路周邊排水改善工程」、「仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程」、「東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程」陸續完成，此次豪雨無積淹水傳出。

此外，永康區中正路涵洞及高速二街、中山南路之東橋七路至忠孝路段，114年完成「永康區中正路高速公路涵洞排水改善工程第一期」、「永康區高速二街往北排水改善工程」等工程，亦無積淹水發生；北區公園北路、西門路三段、長德街，因「北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程」，亦無積淹水情形。

水利局長邱忠川指出，南區灣裡社區省躬一街、灣裡路88巷周邊、萬年殿前等以往都是南區常淹水區域，市府投入4.5億元興建喜灣抽水站及喜樹灣裡市地重劃區投入3億元興建4座小型抽水站，對於舊聚落淹水改善明顯，目前已不曾發生淹水，里長對市府治水努力均表示肯定。

水利局也籲請市民多利用臺南市政府官方Line群組、臺南水情即時通APP，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災；若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，可協助清除或通報市府協助處理以加速排水。