臺南各宗教跨年同步敲鐘祈福

▲南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及臺灣府城隍廟主委郭榮哲、活動召集人蔡宗昇及周榮棠宣布跨年串連各宗教團體敲鐘。（記者李嘉祥攝）

由民間團體發起、臺南市政府共同主辦的特色跨年「敲鐘祈福」昨（二十二）日於臺灣府城隍廟舉行造勢會，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及廟方主委郭榮哲、活動召集人蔡宗昇及周榮棠宣布十二月卅一日晚間十一時十五分（子時一刻）將同步串連各區宗教團體一同敲響象徵祝福與希望的鐘聲；廟方也請出「百年古鐘」敲響祈福，為跨年敲鐘祈福活動敲響序幕。

黃偉哲市長表示，臺南跨年宗教祈福敲鐘邁入第七年，已成為全市各區宮廟、宗教團體與教會共同參與的跨宗教年度盛事；跨年時刻以肅穆而悠揚鐘聲取代鞭炮聲，不僅減碳也讓廟埕與教堂成為展演舞台，透過宗教共融與文化傳承展現臺南深厚人文底蘊，期盼透過敲鐘祈福，讓市民在跨年時刻獲得心靈平靜，尤其近期社會事件引發不安，希望藉由宗教力量撫慰人心，邀市民跨年共同敲響幸福，迎接新年到來。

蔡宗昇、周榮棠召集人說，跨年敲鐘活動以「一廟埕一舞台」為理念，除以宏亮莊嚴聲響為臺南祈願迎新，各宗教場域也規劃不同風格祈福活動，期盼成為鄉親就近參與跨年敲鐘祈福據點，打造具在地特色的「臺南式跨年」。

民政局長姜淋煌說，各宗教場域配合「跨年敲鐘祈福」規劃多元祈福與迎新活動，中西區聚福宮有五條港走讀及跨年音樂會、北門區興安宮舉行「鹽續幸福·夕陽送舊」音樂會，古都保存再生文教基金會加碼贈「府城紀念御守」，還有發放茶點、湯圓或贈祈福明信片、錢母，與民眾分享跨年喜悅，並將祝福帶回家。