臺南各校食農交流秀出山海城好滋味 融入在地特產展現臺南味

南市教育局於立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe!」城鄉小食神食農教育交流會，透過美食饗宴與交流感謝各校推動食農教育辛勞與付出。（記者李嘉祥攝）

為推廣食農教育與在地文化，臺南市政府教育局於立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe!」城鄉小食神食農教育交流會活動，跳脫傳統的食農教育框架，邀富信大飯店主廚指導偏鄉與市區學校學生交流溪北山、海線與溪南府城核心特色小吃，展現「臺南味」，另也邀請全市23所食農教育承辦學校共聚，透過美食饗宴與交流，感謝各校團隊在整年度推動食農教育的辛勞與付出。

市長黃偉哲表示，臺南的美味來自土地，更來自下一代對家鄉的認同，此場活動不只是美食交流，更是讓孩子透過親手實作體會「臺南味」的最佳方式；市府會持續把最好的在地資源帶進校園，讓食農教育真正走進生活，讓每位孩子都能以臺南為榮、以家鄉為傲。

教育局長鄭新輝指出，食育不只是知識技能學習，也應培養惜食與愛鄉的情懷，此次活動特邀專業主廚指導，精選7道菜色，結合臺南在地特色小吃、節氣料理、惜食精神與搭配學生實作，讓孩子們在品嚐美食同時，也能深入了解食材來源與在地農業、飲食文化；例如春捲是台灣人清明常見美食，也是具臺南代表性的創意小吃，此次特別選用臺灣溯源豬肉絲及豐富的蔬菜，讓學生發揮創意填入內餡，美味可口，保證零廚餘。

立人國小校長王全興說，菜單設計旨在結合臺南特色小吃，以零廚餘、食安為第一考量，兼具容易讓孩子發揮的食農教育，推出的七道美食分別為山之味－官田麻油菱角米糕、海之鮮－紅燒土魠魚羹、府之巧－臺南蝦捲、城之味－關廟鳳梨苦瓜雞、共創之作－春捲、共甘之作－修安扁擔豆花－以及共同記憶－冰百香果綠，每道料理都展現臺南豐富的農產特色與飲食魅力，並由學生手繪設計菜卡。

鄭新輝局長也強調，南市首創「食農遊學地圖」，114學年度在23所食農教育學校共同規劃下，帶領親師生深入臺南21個行政區認識四季豐富農產，此次餐桌佳肴將臺南在地好味直接上桌，這場兼具知識與體驗樂趣的食農教育餐會，讓學生在互動中學習團隊合作，也從製作過程了解食材背後的故事，實踐「從產地到餐桌」食農教育精神。讓「食農」不僅是一堂課，更是豐富味覺與心靈的饗宴。