臺南吳震星 獲藝術教育貢獻獎

南市長黃偉哲肯定臺南三代藝閣傳承者吳震星榮獲藝術教育貢獻獎，以藝術教育點亮文化新時代。



（記者李嘉祥翻攝）

臺南市「藝閣」技術保存者天一企業社負責人吳震星藝師致力藝閣工藝創作、文化教育推廣及產學合作，榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎－活動奉獻獎」殊榮，全國僅六位獲獎者，也是全台首位同時榮獲教育部「社會教育貢獻獎」與「藝術教育貢獻獎」雙重肯定的文化資產保存者，展現南市藝術教育與傳統工藝融合發展亮眼成果。

藝師吳震星自民國五十九年投入藝閣製作，半世紀來參與百餘台藝閣設計，打造少見的家族型藝閣工藝體系，長期參與北港朝天宮迎媽祖遶境，並創立「天一企業社」推動三代傳承，近年積極投入藝術教育，與大專校院合作及開放工廠參訪，形成具教育推廣功能的「工藝教室」。

市長黃偉哲表示，吳震星藝師以「藝閣」為文化載體，融合信仰、藝術與教育推廣，除展現地方節慶的文化底蘊，更以藝術教育為核心帶動年輕世代對傳統工藝認識與創造力的啟發，獲獎實至名歸，市府會持續支持文化保存者的研究與教育推廣計畫，讓藝術教育成為連結地方文化與世界的橋樑。

教育局長鄭新輝指出，吳震星藝師兼具創新思維與文化使命，長年致力藝閣工藝的教育化與國際化，讓藝術教育不再侷限於課堂，使年輕世代在體驗中理解傳統文化精神與美學；榮獲藝術教育貢獻獎除肯定其個人努力，也象徵南市藝術教育的深厚能量與創新潛力，會持續推動藝術教育向下扎根，培育更多具文化視野與創造力的藝術人才，讓藝術教育永續發展。