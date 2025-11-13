臺南和順工業區電纜地下路線工程完工謝土 提供穩定電力避免外力跳電

臺南和順工業區電纜地下線路工程完工謝土，台電台南區處長黃明舜、和順工業區廠協會榮譽理事長吳金寶、理事長陳文祥暨理監事聯合上香祈福。（記者李嘉祥攝）

為提供企業工廠穩定電力，台電台南區營業處斥資5千萬元工程費施作臺南和順工業區電纜地下線路，工程順利完工並舉行謝土儀式，台電台南區處長黃明舜、和順工業區廠協會榮譽理事長吳金寶、理事長陳文祥暨理監事代表聯合上香祈福，也感謝台電支持，未來工業區有穩定、正常的供電品質，不必再擔心外力介入造成瞬間跳電影響企業生產。

配合內政部營建署辦理「臺南都會區北外環道路第二期新建工程及鹽水溪永安橋至太平橋堤段整體改善工程」，並因應和順工業區內廠商用電量增加，台電台南區處規劃兩回地下線路從台江大道進入和順工業區內，長度約1.8公里，將一併拆除長度約2.5公里的鹽水溪北岸部分架空線路及跨越鹽水溪架空線路。

陳文祥理事長表示，台電台南區處原先沿府安路二段設置架空線路，分別於郡安路三段及安通路二段架設H型電桿橫跨「鹽水溪排水道」供電，兩桿間線路長度約83公尺，偶因鳥獸碰觸、雷擊等外力因素造成瞬間跳電；經廠協會向台電台南區處提出建議，希望將原架空線路改為地下線路供電，也感謝台電大力配合，編列5千萬元工程費施作地下線路，大幅提升工業區內供電穩定度及供電品質。