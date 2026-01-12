臺南啟動「一馬當先，健康篩檢」大禮包 邀市民刮出健康送300元禮券

台南市政府副秘書長徐健麟呼籲符合資格市民朋友踴躍篩檢，全體貴賓為「一馬當先，健康篩檢」大禮包開箱，象徵活動正式開跑。（圖片來源／臺南市政府）

為守護市民健康，打造高齡友善的健康台南，臺南市政府衛生局於今(12)日舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包記者會。副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席啟動大禮包儀式，並於現場揭曉趣味的「健康大禮包刮刮卡」，象徵刮出健康，號召指定年齡的市民朋友「一馬當先」預約篩檢，完成篩檢即可登記領取300元禮券大紅包！現場有提供子宮頸抹片、乳房X光攝影、大腸癌篩檢服務，民眾參與熱烈現場篩檢數已完成超過 250 人次。

副秘書長徐健麟表示，市長黃偉哲致力提升市民健康福祉，市府今年特別針對五大族群30、40、45、50及65歲等關鍵年齡層推出專屬「健康大禮包」。即日起至2月28日止，符合指定年齡之市民完成篩檢並依規定登記 (https://tncghb.surveycake.biz/s/8R00Q )，即可獲得300元禮券，鼓勵大家踴躍參與。

(1) 30歲 (85年次)： 子宮頸癌篩檢。

(2) 40歲 (75年次)： 成人預防保健服務。

(3) 45歲 (70年次)： 乳癌篩檢。

(4) 50歲 (65年次)： 大腸癌篩檢、胃癌篩檢。

(5) 65歲 (50年次)： ICOPE長者內在功能評估。

衛生局長李翠鳳提醒，最新癌症時鐘快轉 14 秒，每 3 分 48 秒即有 1 人罹癌。早期癌症多無症狀，定期篩檢是降低死亡率、增加治癒率的關鍵。提醒市民朋友，115 年起新增「公費胃癌篩檢」服務，45 歲-74 歲市民可享終身一次篩檢。此外，65 歲以上（原住民 55 歲以上）市民每年可接受一次 ICOPE 長者內在能力檢測，及早發現退化徵兆並介入治療，鼓勵陪同家中長輩至合約院所接受評估 ( https://p.tainan.gov.tw//JBQrt ) 。更多健檢訊息也可至「臺南市愛篩檢平台」( https://health-examination.tncghb.gov.tw/ ) 查詢，或持健保卡洽各區衛生所與醫療院所。諮詢專線：0800-222-543。

