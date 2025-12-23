臺南善化糖廠製糖期開工 綠電+碳循環加速淨零轉型

台糖董事長吳明昌、副總經理蔡東霖、砂糖事業部執行長黃正忠、善化糖廠廠長郭建宏及副議長林志展與議員陳秋宏、李文俊等聯合主持善化糖廠製糖期開工拋蔗儀式。（記者李嘉祥攝）

全台唯二仍在製糖的台糖善化糖廠，23日舉行114至115年期製糖開工典禮，台糖董事長吳明昌率副總經理蔡東霖、砂糖事業部執行長黃正忠、台南區處長暨善化糖廠廠長郭建宏等台糖人員遵循傳統儀式共同焚香祝禱，將綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式啟動，同時祈求人員平安、設備運轉順利，圓滿達成本年期生產目標。南市副議長林志展、議員陳秋紅、李文俊也出席關心。

擁有121年歷史的善化糖廠每年製糖季如期開工，百年如一日，不僅象徵豐收，更成為善化鄉親引以為傲的重要產業與文化觀光地標，此年期製糖季自12月23日開工後直至115年3月13日止，總開工天數81天；今年因丹娜絲風災影響，甘蔗產量略減4萬噸，預計採收約18.76萬公噸甘蔗，產製約1.7萬公噸的大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖以及15公噸的古早糖。

台糖董事長吳明昌表示，製糖過程繁複，尤其甘蔗為露天種植，需配合季節於含糖量高時才能採收，以維持製糖效益；目前1千公斤的甘蔗才能產出90至100公斤的糖，賴總統重視文資保存，台糖身為國營事業，積極維護製糖產業與歷史，善化糖廠採用符合友善農法、純淨無污染的甘蔗原料，產製高品質的糖品，並通過ISO9001、ISO22000及食品良好衛生規範GHP及農產品產銷履歷TAP與清真驗證，其中「本土甘蔗糖」更是國內首支獲TAP標章的小包裝糖品，充分展現台糖在食品安全與溯源管理上的用心與承諾。

吳明昌董事長指出，台糖近年也推動製糖循環與淨零轉型，善化糖廠於112年攜手國家原子能科技研究院導入碳捕捉技術，捕捉糖廠鍋爐煙道氣的二氧化碳再轉化為小蘇打，應用於環保清潔用品，實踐「碳從廢料變資源」循環理念；今年7月，廠內蔗渣鍋爐汽電共生系統更獲得綠能（生質能）發電憑證，為百年製糖注入再生能源新動能，期以「綠電」結合「碳循環」雙軸轉型，以具體行動加速國內糖業邁向永續淨零。

善化糖廠也設有「善糖文化園區」，園區內有咖啡坊、特色餐飲、臺灣古典文學之祖沈光文紀念會館、南亭（曲水流觴）等設施，邀請民眾於製糖期間來參觀聞糖香，感受百年糖廠的復古氣氛與糖業文化古今交錯、新舊融合的生命力。