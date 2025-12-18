臺南地政局辦理土地利用監測作業成效卓越 榮獲內政部模範金獎





臺南市府積極配合內政部國土管理署國土利用監測作業，其「辦理效率」、「辦理量能」及「執行情形」皆受內政部國土管理署肯定，並且榮獲土地利用監測作業成果「模範獎-非都市土地組金獎」，展現本市在非都市土地利用管理、監測及治理方面的卓越成效。

市長黃偉哲表示，目前辦理土地巡查作業已經從人工勘查改變由衛星監測，就如同天空有一雙眼睛時刻監督著台灣的土地，若有疑似違規情事都將無所遁形，臺南市未來也將持續強化科技工具運用，落實土地合理利用、維護優質環境，為市民打造一個更安全、健康、永續的宜居城市。

地政局長陳淑美表示，臺南市非都市土地衛星變異點通報疑似違規案件數從105年231件，持續成長到113年通報案件達1,904件，而114年截至11月份已達1,125件，在變異點案件增加但人力有限的情形之下，本府利用無人機航拍科技克服地形困難，並依照類型案件確認會辦單位簡化流程等創新作為積極辦理變異點查處作業，評鑑年度結案率約83%、辦理件數共1,904件，辦理量能及結案率皆名列前茅，顯示市府團隊能力及效率已受肯定。

