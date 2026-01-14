臺南地檢署攜手統一獅隊打造「獅法英雄」法治教育新里程

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】臺南地檢署依循法務部及運動部政策指示，並適逢今年與中華職棒統一獅球隊合作進行法律宣導之第20年，特於115年1月13日上午，在9樓大禮堂，舉辦「獅法英雄 自律自強­2026中華職棒統一獅隊法治教育」。該署鍾和憲檢察長親自主持，邀請臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長、臺灣臺南地方法院陳本良法官蒞臨指導；中華職棒大聯盟由王惠民副秘書長與統一獅隊蘇泰安總經理親自率統一獅隊全體隊職員參加，並有臺南市政府警察局、臺南市政府衛生局均派員共襄盛舉。

臺南地檢署舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育「獅法英雄 自律自強」。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長致詞時表示：棒球是臺灣的國球，球員都肩負著引領臺灣向上的力量，也是所有國人的希望所在，各位的一舉一動代表著國人對球員的期待。今日的法治宣導，則代表檢察署及所有協力單位作為大家最堅強的後盾與最支持的力量，期待大家一起攜手打造更優質良好的職棒環境，引領臺灣能持續向上。該署鍾和憲檢察長特別穿上統一獅隊的球服，於致詞時表示：身為資深球迷，期許球員能作為獅法英雄，成為眾人的表率，並在新的球季都能有最傑出表現，最終以總冠軍的身分前進總統府。臺灣臺南地方法院陳本良法官、中華職棒大聯盟王惠民副秘書長與統一獅隊蘇泰安總經理則均提醒所有球員要注意防範新興的「線上賭博遊戲模式」，並提醒球員若涉及不法，除可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害，因此期盼與感謝本署檢察官精心準備的法治教育課程，讓正確法律觀念能深植到每位職棒球員及職員身上，以維護我國職業棒球賽事能在公平、公正環境下進行。

該署長年舉辦職棒法治教育及參與監賽，希望提供職業球員重要的法律基本觀念，以及維護公平、公正的職棒賽事。此次指派王聖豪及錢鴻明主任檢察官共同主持，並由許華偉、李佳潔、邱瀞慧、楊振岳4位檢察官，以性別平等、打擊詐欺、反毒、拒賭等議題，用「獅法達人認證賽」之分組搶答並輔以檢察官解說之方式為法治教育，讓職棒球員除了在球場上賣力表現外，認知到正確的法律觀念。

此外，臺南市政府警察局、臺南市政府毒品危害防制中心等單位亦均派員協助設立宣導攤位，近距離與球員進行反酒駕、反毒、反詐騙等主題有獎徵答，並贈送宣導品，透過生動活潑的方式向統一獅隊全體隊職員說明生活中可能遇到的涉法陷阱，也期盼所有職棒球員能恪遵法律，共同營造清新的職棒環境，使我國職業棒球能在公平而清新的比賽環境中持續帶給國人正面的力量。

