臺南大學第38屆傑出校友出爐 8位校友以行動展現教育與專業力量





臺南大學第38屆傑出校友名單日前揭曉，共分四類、八位獲獎者，分別為教學類賴秋江、邱馨慧；行政類張鍾榮、陳智賢、楊智雄；學術（含創作）類蔡宗晏；服務類李中岑、莊旭彬。八位校友將於12月13日南大127週年校慶慶祝大會中接受表揚。

臺南師院87級賴秋江老師長年推動食農教育，出版多本教育書籍與教材，讓孩子從生活中學習知識與關懷社會，曾獲教育部師鐸獎與教育創新領袖等肯定；同為師院出身的88級邱馨慧老師，則在海洋教育領域深耕多年，將地方特色融入課程，帶領學生從體驗中理解環境、培養守護意識，並獲教育部師鐸獎與海洋教育推手獎等榮譽。

廣告 廣告

在行政領域中，臺南師專77級張鍾榮校長帶領臺北市東園國小棒球隊勇奪美國威廉波特少棒錦標賽冠軍，推動運動教育與國際交流，展現基層教育的行動力；80級、86級的陳智賢校長多年扎根離島，帶領澎湖中興國小發展特色課程，讓學生在資源有限的環境中拓展視野；90級的楊智雄校友現任臺南市政府教育局副局長，長期推動教育政策與跨域行政協作，曾獲科技領導及績優公務員獎項肯定，體現南大人在教育推動與公共服務上的專業實踐。

在學術領域，臺南師院91級蔡宗晏校友現任國立中山大學運動與健康教育中心主任，研究成果豐碩，發表多篇國際期刊論文，並多次獲教育部及校內教學研究獎勵，致力推動運動科學與教育結合，持續為學術研究注入實務能量。

服務社會方面，臺南大學103級李中岑校友連任臺南市議員，長期關注民生與弱勢議題，推動公益與地方建設，積極實踐公共服務精神；106級莊旭彬董事長則領導多家科技與製造企業，屢獲國際發明與精品獎項，以創新與實踐兼具的態度，展現企業對社會的長遠承諾。

更多新聞推薦

● M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平