臺南大學第38屆傑出校友出爐 8位校友以行動展現教育與專業力量
臺南大學第38屆傑出校友名單日前揭曉，共分四類、八位獲獎者，分別為教學類賴秋江、邱馨慧；行政類張鍾榮、陳智賢、楊智雄；學術（含創作）類蔡宗晏；服務類李中岑、莊旭彬。八位校友將於12月13日南大127週年校慶慶祝大會中接受表揚。
臺南師院87級賴秋江老師長年推動食農教育，出版多本教育書籍與教材，讓孩子從生活中學習知識與關懷社會，曾獲教育部師鐸獎與教育創新領袖等肯定；同為師院出身的88級邱馨慧老師，則在海洋教育領域深耕多年，將地方特色融入課程，帶領學生從體驗中理解環境、培養守護意識，並獲教育部師鐸獎與海洋教育推手獎等榮譽。
在行政領域中，臺南師專77級張鍾榮校長帶領臺北市東園國小棒球隊勇奪美國威廉波特少棒錦標賽冠軍，推動運動教育與國際交流，展現基層教育的行動力；80級、86級的陳智賢校長多年扎根離島，帶領澎湖中興國小發展特色課程，讓學生在資源有限的環境中拓展視野；90級的楊智雄校友現任臺南市政府教育局副局長，長期推動教育政策與跨域行政協作，曾獲科技領導及績優公務員獎項肯定，體現南大人在教育推動與公共服務上的專業實踐。
在學術領域，臺南師院91級蔡宗晏校友現任國立中山大學運動與健康教育中心主任，研究成果豐碩，發表多篇國際期刊論文，並多次獲教育部及校內教學研究獎勵，致力推動運動科學與教育結合，持續為學術研究注入實務能量。
服務社會方面，臺南大學103級李中岑校友連任臺南市議員，長期關注民生與弱勢議題，推動公益與地方建設，積極實踐公共服務精神；106級莊旭彬董事長則領導多家科技與製造企業，屢獲國際發明與精品獎項，以創新與實踐兼具的態度，展現企業對社會的長遠承諾。
更多新聞推薦
其他人也在看
帳房出逃、「橘子」翻版 黃國昌「狗仔金流」核心曝｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
鏡週刊再爆黃國昌政治狗仔的幕後帳房，就是前永豐銀行總經理李晉源祕書李光昕，她掌管凱思國際金流跟帳務支出，還負責給狗仔薪水，沒想到在9/26鏡報獨家刊出，黃國昌狗仔系列報導後，李光昕竟在九月底立刻搭機飛往香港，至今已超過四週沒回來，宛如柯文哲的秘書橘子許芷瑜翻版，對此黃國昌痛批在亂潑糞，而鏡週刊也回擊，報導事實何須潑糞。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
龍華科大推動國際合作 攜手韓國3所大學開創技職教育新格局
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者諶志明 龍華…中華日報 ・ 20 小時前
「不二擊聲音製造所」推出壓箱製作 邀親子用耳朵發現世界
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市屯區藝文中心駐館團隊「不二擊聲音製造所」將於11月15、16日在實驗互傳媒 ・ 20 小時前
高中英聽成績10/31公布 上午9時開放網路查詢
（中央社記者許秩維台北30日電）115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績將於明天上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單，報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。中央社 ・ 20 小時前
臺灣國際茶碗節 苗栗工藝園區隆重揭幕
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】第三屆【臺灣國際茶碗節─碗然宇宙】30日上午在苗栗工藝園區隆重揭幕，展期至互傳媒 ・ 21 小時前
華梵35週年校慶 前教長吳思華勉高教應以人為本
（中央社記者許秩維台北30日電）華梵大學今天舉行35週年校慶典禮，前教育部長吳思華表示，面對AI的挑戰，高教須調整為「以人為本」的學習，並推動全齡學習、彈性學習，這也是未來高教創新的方向。中央社 ・ 20 小時前
環部：廚餘去化中央前進協調所 每日整合去化能量
（中央社記者汪淑芬台北30日電）環境部今天表示，已成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組/廚餘去化中央前進協調所」，自明天起，將每天邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保廚餘妥善處理。中央社 ・ 21 小時前
不只新冠！ 研究：流感、帶狀皰疹等病毒感染恐增心臟病與中風風險
美國有線電視新聞網（CNN）報導，《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）最新統合分析顯示，不僅新冠肺炎，其他常見病毒感染如流感、愛滋病毒（HIV）、C型肝炎與帶狀皰疹（shingles）等，也會顯著提高罹患心臟病與中風等心血管疾病的自由時報 ・ 23 小時前
屏東楓港溪居民立院陳抗反風電 環境部：環評委員嚴格把關
屏盛公司規劃在楓港溪兩岸設置10座風力發電機組，當地居民今天北上立法院陳情抗議表示，該計畫除影響居民身心健康，還影響當地經濟作物、自然生態，並提到，地方說明會明明都不歡而散，屏盛公司卻對外不實聲稱已獲民意支持。環境部回應，部長彭啓明很早就對陸域風機表達「不支持也不鼓勵」，並強調該計畫目前在補正狀態，自由時報 ・ 21 小時前
苗縣全國唯二推動危老重建推重師制度授證 受理79件已核65件
苗栗縣自2019年推動危老重建推動師制度以來，已培訓119名專業推動師，共受理79件危老重建案，核准65件，其中47件由推動師輔導，重建後居住空間，平均成長約7.9倍。而苗栗縣與台北市也是全國唯二推行危老推動師制度的縣市；苗栗縣政府今（30）日舉辦新增43名重建危老推動師授證典禮，並分享重建案例，縣自由時報 ・ 21 小時前
嘉實資訊10／31競拍11／5起申購 11／17日掛牌上櫃
由群益金鼎證券主辦的嘉實資訊（3158），預定11月17日上櫃掛牌。上櫃前公開承銷張數為3,180張(仟股)，其中2,520張於10月31日至11月4日展開競價拍賣，競拍底價為每股新台幣68.38元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過318張(仟股），預定11月6日開標，並於11月5日至11月7日辦理公開申購，11月11日公開抽籤。嘉實資訊深耕金融資訊服務領域多年，堅強的技術能力與厚實的產業根基，打造為台灣金融資訊服務企業的第一品牌。成功結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，具備盤後數據、即時報價、海外行情、程式交易等功能，致力協助投資人做出更精準的投資決策，提供更便 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
張錦豪爆新北汐止小4男童疑長期攻擊師生 23學生家長嚇壞連署求轉班
新北市議員張錦豪今（30）日在市政總質詢揭露汐止區一起長期小學校園疑似霸凌案。他說，當事4年級男學生疑似長期在校園施行砸東西、肢體與語言暴力行為，學生與教職人員都受害，現行體制無法保障其他師生權益，該生轉學一個月餘，仍疑似持續脫序行徑，讓班上其他23名學生與教師活在恐懼，家長連署陳情求市府另班安置2自由時報 ・ 20 小時前
汐止小學生暴力失控！7師20生受害 教育局持續協助輔導
新北市議員張錦豪今（30）日在議會總質詢指出，汐止區一名小學四年級男童，長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，多位師生都受害，希望新北市府可以解決這樣的狀況。新北市長侯友宜回應，這是特殊個案，會責成教育局集結心理輔導、警政單位、學校與家長會等成立專案小組，並先進行緊急處理。中時新聞網 ・ 20 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 4 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前