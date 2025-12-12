臺南奇人帶路手冊 發表

南市長黃偉哲、觀旅局長林國華發表「臺南奇人帶路」手冊，歡迎跟著職人一窺臺南好物與匠心及特色美食，品味人與物獨特魅力。（記者李嘉祥攝）

為向外界展現臺南深厚人文底蘊與城市靈魂，臺南市政府觀光旅遊局推出「臺南奇人帶路」手冊，結合在地工藝與名人推薦美食，十二日於永華市政中心舉辦發表會，市長黃偉哲、觀旅局長林國華感謝各界老師與公協會參與，讓外界看見臺南好物與匠心，也能一窺在地名人、奇人推薦的特色美食。

「臺南奇人帶路」手冊透過作家張耘書與鄭佩雯深入臺南各個角落，用貼近土地的視角及細膩筆觸採集不同領域默默耕耘的職人，記錄其生命歷程、專業態度與獨特臺南味，展現對技藝的堅持、對生活的態度及對土地的情感；發表會邀請多位職人展示作品，還有職人推薦的美食店家到場設攤。

黃偉哲市長期盼「臺南奇人帶路」能成為帶領遊客深入城市風味的重要指南，帶領各界用腳步和味蕾感受臺南「人」與「物」的魅力，未來市府也會持續透過不同方式，讓更多人透過不同方式認識臺南的美、人情與故事。

林國華局長指出，「臺南奇人帶路」手冊蒐羅多位在地默默耕耘的工藝師、職人與新創者，有人守著祖傳三代的老技藝，有人以創新方式重新詮釋傳統文化，也有人為了夢想遷居臺南，除展現臺南多元職業樣貌，也象徵城市生活的韌性與溫度。

林國華局長表示，書中也納入職人心中的「美食口袋名單」與私房推薦臺南好風景，不是熱門的打卡餐廳，而是陪伴生活的小吃店、手路小館、巷弄老店與清幽角落，是臺南生活文化縮影，也展現最真實城市面貌，歡迎旅人跟著手冊來品味臺南獨特魅力。