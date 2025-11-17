臺南女將黃立昀大專女子組5000公尺奪金
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】2025臺灣國際滑輪溜冰公開賽於11月13日至16日在臺南市永大滑輪溜冰場舉行，吸引全國頂尖滑輪溜冰選手齊聚角逐。其中臺南市代表隊19歲選手黃立昀在大專社會女子組5,000公尺計分賽中表現亮眼，為地主隊拿下金牌，展現堅強實力。
黃立昀為本市滑輪溜冰重點培育選手，儘管近期因訓練受傷，受到背部腫脹與手臂傷勢影響，競賽狀態一度受限，但仍持續保持訓練節奏。本次決賽中，她與臺北市大的李巧容攜手突圍，在戰術配合下成功壓制多位國手級選手，包括亞運雙金得主施沛妤及亞運金牌劉懿萱等強手。黃立昀最終以穩定節奏率先衝線，替臺南市代表隊奪下本屆賽會極具指標性的金牌。
臺南市長黃偉哲表示，永大滑輪溜冰場在本次賽事中，再次證明了其作為臺南市滑輪溜冰運動推動核心基地的地位。該場館為戶外200公尺拋物線賽道，自啟用以來即由市府持續投入資源改善與升級，總投入經費達9,481萬元。場地鋪面經過優化，提升高速過彎時的穩定性；照明系統也經全面改善，使夜間比賽能見度與安全性大幅提升；周邊緩衝區配置更符合國際賽事安全要求，排水與動線亦同步強化，讓整體場館能承擔大型賽事的需求。本屆國際公開賽選擇於永大滑輪溜冰場舉辦，不僅肯定場館硬體水準，更讓本市選手在熟悉且具安全性的場地中發揮最大潛力。
體育局陳良乾局長表示，將持續投入輔導與培訓，協助本市選手提升競技能量，同時也會精進永大滑輪溜冰場各項設施與管理，確保其持續維持國內頂尖場館水準。期盼未來有更多臺南選手在全國及國際舞台上發光發熱，為城市寫下更多榮耀。
