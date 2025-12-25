臺南好禮月月抽 將加碼10萬

臺南市長黃偉哲、經發局長張婷媛於臺南購物節好禮月月抽第二次抽獎送出逾八十萬好禮，並預告下月將再加碼十萬，歡迎來臺南消費抽大獎。（記者李嘉祥攝）

二零二五臺南購物節截至目前累積登錄金額突破四十五億元，昨（二十五）日並於臺南市政府民治市政中心廣場舉辦「好禮月月抽」第二次抽獎活動，市長黃偉哲抽出智慧電車、現金八萬元及家電等多項好禮，總價值超過八十萬元，同時宣布下次抽獎將再加碼十萬元好禮，歡迎把握機會來臺南消費抽大獎。

新營高中流行舞蹈社以動感熱舞為活動揭幕，夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔及魚頭君等人氣吉祥物與民眾互動，臺南在地藝人禾羽Kimi獻唱炒熱現場氣氛。

黃偉哲市長表示，臺南購物節是帶動城市消費、支持在地店家重要引擎，截至目前登錄金額已較去年同期成長逾三成；購物節抽獎活動將持續至明年三月一日，不僅獎品項豐富，還會隨時加碼，歡迎全國民眾把握跨年、春節、情人節等各大節日，來臺南購物消費拚大獎。

經濟發展局長張婷媛指出，市府透過臺南購物節整合抽獎機制、商圈與市集資源，形成跨場域消費串聯效果，不僅刺激單次消費，更透過數位登錄機制引導民眾持續參與，鼓勵在不同商圈與場域間回訪消費，讓人潮由活動現場延伸至周邊店家，進一步放大整體經濟效益，另也透過系統化活動設計及資料回饋掌握消費動向，作為後續優化商圈輔導與活動規劃的重要參考，展現以活動帶動城市消費循環、推動在地經濟長期發展的政策成果。

張婷媛局長也預告，臺南購物節親子主題活動將於明年一月四日在南紡購物中心登場，後續還有多場結合消費、娛樂與節慶氛圍的精彩活動，歡迎全國各地民眾踴躍參與。