臺南好米季 健走巡禮

南市長黃偉哲與社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆聯合為好米季健走活動揭幕。



（記者李嘉祥攝）

「二零二五臺南好米季『一粒米，重建一個家』－米香風華．社區韌性」健走巡禮活動昨（二十一）日於後壁小南海風景區熱鬧登場，吸引數百位民眾參與；市長黃偉哲與社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆聯合揭幕，鼓勵民眾深入農村認識後壁在地風貌，增進對農村文化的認同與支持。

市長黃偉哲表示，丹娜絲風災對臺南造成嚴重損害，災後復原除硬體修繕外更需兼顧心理支持與經濟振興；後壁小南海風景區景色宜人，不僅能放鬆身心，也能更貼近農村生活。

此次活動由社會局與農業局跨局處合作，除希望撫癒受災居民心靈，也協助農民推廣在地好米與農特產品，凝聚社區自助互助能量強化韌性。

郭乃文局長指出，市府致力打造性別友善城市，推動平等且包容的婦女友善環境，此次活動除邀請社區家政老師指導米食手作，現場也設置婦女各項福利措施宣導、農會展售，串聯農會照顧站、在地婦女與地方特色，活絡在地產業，提升婦女在公共參與的能見度與經濟自主權，創造農產推廣與社區再生的雙重價值，讓性別平等真正落實於日常生活中。

李芳林局長說，臺南稻米種植面積約二萬零八百餘公頃，集中後壁、白河、柳營、六甲及官田等區，其中後壁面積六千餘公頃全台之冠；今年好米季以「稻香健走趣米食同樂聚」為主題，邀民眾近距離感受後壁稻作產區農村風光，並品嘗以臺南好米製作的美味料理，以輕鬆有趣的方式認識米食，期鼓勵民眾支持地產地銷。