臺南學甲高粱場域實踐聯合國里山權杖計畫 打造生態生活生產三贏農村地景

臺南學甲高粱場域實踐聯合國里山權杖計畫，學甲區長張明寶、農會總幹事李曉軍、成大蘇彥勳教授帶領的聯合國里山權杖計畫團隊及新農業合作社顏振標博士進行實務調查與成果見證。（記者李嘉祥攝）

▲臺南學甲高粱場域實踐聯合國里山權杖計畫，學甲區長張明寶、農會總幹事李曉軍、成大蘇彥勳教授帶領的聯合國里山權杖計畫團隊及新農業合作社顏振標博士進行實務調查與成果見證。（記者李嘉祥攝）

第30屆聯合國氣候變遷大會COP30呼籲全球持續加速氣候變遷行動之際，臺南市學甲區高粱契作場域也傳出重大進展；學甲區長張明寶與學甲區農會總幹事李曉軍和成功大學蘇彥勳教授帶領的聯合國里山權杖計畫團隊及新農業合作社顏振標博士再次深入場域進行實務調查與成果見證，將台灣農村的生態碳匯經驗推向國際舞台。

廣告 廣告

學甲區農會總幹事李曉軍表示，農會長期與金酒公司合作推動轉作高粱契作計畫，有效降低甲烷排放，並增加土壤有機碳匯；此計畫種植面積雖受到硬質玉米採收延後影響，今年仍穩定在736公頃的規模，範圍遍及雲嘉南地區，成功將高粱打造為因應氣候變遷的重要高經濟作物。

學甲區長張明寶說，學甲場域不只是農業生產區，更是結合「生態、生活、生產」的社會生態生產地景（SEPLS），團隊於2024年夏天進行亞洲傳統地景場域碳匯檢測，證實高粱契作於地景保育、生物多樣性與碳固存上的卓越成效，也希望藉由提升碳權的品質與價值，增加農民生活收益，最終實現生態保護、在地生計、永續生產的三贏願景。

新農業合作社顏振標博士指出，學甲高粱契作場域正以其獨特的亞洲農村碳匯模式，為台灣在全球氣候治理、生態保育與農村永續發展中，樹立新的里程碑，此案例證明地方政府、學術單位、農會與在地農民能共同打造出國際級的永續發展模式，不僅具體實踐「里山倡議」精神，更於全球氣候變遷大會COP30期間，為世界提供可複製、可驗證的氣候調適與減緩行動框架。

成功大學蘇彥勳教授強調，里山權杖計畫積極響應「全球碳信用公益與公義實踐宣言：關懷我們的共同家園的行動框架」，此理念與成果獲得梵蒂岡教宗的關注與支持；學甲區農會同時透過對齊KMGBF（全球生物多樣性框架）與UNFCCC的CDM（清潔發展機制）高標準，不僅致力於提高碳權品質與售價，更強調將收益回饋給參與轉作的農民，確保碳權實踐的公義性，此次實務調查成果將提交給聯合國組織，作為國際上結合生態、生產、生活、與亞洲農村背景碳匯經營的典範案例。