臺南安平郵局歡喜開幕 全新樣貌重新啟用





安平郵局成立已有百年歷史，舊有局屋於110年原地拆除重建，29日舉辦喬遷開幕典禮暨揭幕儀式，以全新局屋樣貌重新啟用。

喬遷開幕典禮由中華郵政公司董事長王國材親臨主持，邀請臺南市長黃偉哲、安平區長蕭泰華、安平天后宮主委盧友禮、王城里里長黃景星、安平雅樂軒酒店總經理趙博恩、臺南大員皇冠假日酒店總經理吳宜儒等多位安平在地團體仕紳熱情參與揭幕。

喬遷後的臺南安平郵局地址為安北路149號，與舊址安北路125號僅距離100公尺，與國定古蹟安平古堡斜角相望。此次重建特地設計符合安平意象的劍獅郵筒，新的營業空間更寬敞友善，還有完整的無障礙設施。希望讓在地民眾、長者、商家與觀光旅客，都能享受到優質的服務。

除了提供寬敞用郵環境外，也積極活化郵局空間，2樓有近百坪空間可供出租，歡迎各位鄉親進駐。未來中華郵政會積極推動轉型，結合智慧物流與數位金融，強化在地服務。

