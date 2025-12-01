臺南宜居小東社宅 12/11開始受理申租





臺南市政府1日宣布宜居小東社會住宅將於12月11日開放申租 。本次招租戶數共376戶，並特別保留「婚育戶」供新婚及育有學齡前幼兒家庭申請入住，讓成家築夢更踏實，同時也納入「長者換居」方案，讓長者可以更有彈性選擇適合自己的居住環境。

市長黃偉哲表示，「宜居小東」位處市中心精華區，鄰近臺南公園、成功大學及臺南車站等重要設施，交通便利、生活機能成熟。隨著南鐵地下化等建設陸續完成，區域景觀與城市機能同步升級，更順暢的動線與友善的街廓，也將提升「宜居小東」周邊的生活環境品質，形成兼具文化魅力與綠色生活的優質居住場域，未來可望成為市民高品質生活的指標性據點。

都發局長林榮川說明，市府積極落實居住正義，透過活化公有土地、直接興建、都更容積獎勵回饋，以及包租代管等多元管道增加社會住宅供給。「宜居小東」為市府首座自建社宅，規劃地上14層及地下3層的1幢2棟建築，1樓設置日照中心、幼兒園及店鋪等社福與生活設施。建築設計融入臺南特色，以「單伸手式住宅」展現空間美學，並榮獲2021國家卓越建設獎「最佳規劃設計類─卓越獎」肯定。

都發局指出，宜居小東社宅規劃1至3房型共376戶，其中40%優先戶提供給經濟或社會弱勢身分者優先申請。本次招租亮點為推出10％的婚育戶比例，鼓勵新婚與育兒家庭入住，凡於申請日前2年內登記結婚且婚姻存續，或育有6歲以下子女（含胎兒）之家庭，均可循婚育戶機制提高入住機會。

宜居社宅採線上申請為主，基本資格為年滿18歲國民，設籍於臺南市或於南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（114年為新台幣54,303元），皆可提出申請，並上傳財產所得清單與戶籍謄本等文件，申請期間自114年12月11日上午9點起至115年1月12日下午5點止，線上申請網址為https://betterhouse.tainan.gov.tw/，亦提供臨櫃服務，協助民眾完成線上申請作業，招租公告與申租攻略等更詳細資訊請上臺南住宅網文件下載區查詢或加入「臺南社宅宜居好宅」官方Line（id：@tnsh），歡迎民眾來電洽詢（06-2930100）。



