臺南家鄉故事繪本推廣十年有成 12校展創作成果

▲南市教育局舉辦114年話我家鄉故事繪本展演活動，邀今年參與家鄉繪本創作的12所國小師生展出創作成果，教育局副局長王崑源代表出席。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局於虹韻文創中心舉辦「114年話我家鄉故事繪本展演」活動，邀集今年度參與家鄉繪本創作的12所國小師生展出創作成果，以故事展演形式呈現學生以閱讀、踏查與創作認識家鄉的學習歷程；教育局副局長王崑源代表出席，肯定各校將閱讀融入課程規劃，展現閱讀教育結合校本課程豐碩成果。

市長黃偉哲表示，臺南以文化立都，累積深厚人文底蘊與生活記憶；「話我家鄉故事繪本」計畫推動至今已邁入第10年，累計完成100本家鄉故事繪本，內容涵蓋自然環境、歷史發展、地方產業與生活文化，已成為學校推動校本課程的重要教材；市府會持續支持學校以不同形式推動閱讀結合在地文化，讓孩子在學習歷程中建立對家鄉的理解與認同。

教育局長鄭新輝表示，此計畫重點不在成果展示，而在於引導學校建構以閱讀理解為核心的學習歷程，讓學生在蒐集資料、整理資訊與轉化表達過程中系統性培養理解、分析與表達能力；今年完成的12本家鄉繪本，題材涵蓋漁村養蚵文化、世代漁民生活、民俗技藝傳承、地方產業興衰、文化創意與城市發展等面向，帶領讀者從孩子視角重新認識臺南各地的家鄉故事。

鄭新輝局長也介紹此次參與展演的12所學校創作的繪本各具特色，內容涵蓋漁村產業、地方歷史、民俗技藝與城市記憶等主題，蚵寮國小《安居蠔寮》描繪傳統養蚵生活、長平國小《船承》記錄三代漁民與大海共生的故事、文昌國小《阿公的粉鳥笭》呈現民俗活動中的家族情感；月津國小《小石獅圓舞曲》與佳里國小《佳在蔗裡》則從飲食文化與產業變遷，引導學生認識地方歷史。

此外，仁德國小《拾夢 鑼鼓》、菁寮國小《菁獅魂》及崑山國小《再見記憶中的甜》等作品聚焦文化技藝與世代傳承；山上國小《阿燕姨的冰枝店》、大竹國小《蓮鄉藕遇》與仙草實小《承擔而行》則記錄地方人物與傳統產業的生活記憶；億載國小《一直一直在發光》則以百年運河為背景，展現城市變遷與未來想像。