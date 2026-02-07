臺南尚青優質農產鮮果進駐愛買通路 市長黃偉哲站台推薦產地直送好滋味

南市長黃偉哲、農業局副局長吳威達、南市農產運銷公司總經理楊弘義、遠百副總經理陳佑任、愛買量販營運長姚偉昱聯合推薦臺南尚青優質農產。（記者李嘉祥攝）

為拓展農產品銷售通路及搶攻年節商機，臺南市農產運銷公司與遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等鮮果與農漁特產品進駐全台13家愛買量販門市，讓消費者可就近選購臺南產地直送新鮮好物；南市長黃偉哲與牽手劉育菁7日並出席板橋愛買上架會，與農業局副局長吳威達、臺南市農產運銷公司總經理楊弘義、遠東百貨副總經理陳佑任、遠百愛買量販營運長姚偉昱一起向北台灣民眾推薦臺南尚青農產品。

現場除展售各式新鮮水果，還有虱目魚、台灣鯛等水產等多款農漁加工品，可現場處理或代客料理，滿足不同消費需求；另有肉乾、肉片、烏魚子、魚丸等加工品，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓與地瓜酥等零嘴與應景年貨，品項多元齊全，展現臺南農漁產業的多元樣貌與加工實力，吸引不少民眾駐足選購。

市長黃偉哲表示，臺南不僅是科技重鎮，更是農業大市，農特產品多元且優質，此次攜手遠百愛買通路推廣臺南農特產品，是希望透過大型量販通路穩定銷售管道及運銷公司完善產地整合與物流調度機制，縮短產地與消費者距離，提升農產品流通效率，北部民眾可於量販通路一站式選購來自臺南南的優質農漁畜產品，也邀請大家走訪臺南，親身感受在地農業魅力。

遠東百貨副總經理陳佑任說，遠百愛買與臺南市政府簽署合作備忘錄MOU，將於全台13家愛買量販門市上架推廣臺南優質農漁產品，讓消費者能就近選購品質新鮮、價格實惠的臺南好物；此次活動除於板橋、桃園等門市推廣，也配合年節採買需求提供多元農特產品作為年貨與年菜選擇。愛買營運長姚偉昱說，未來將依季節規劃持續辦理展售與推廣活動，優先引進最新鮮的臺南農產，並逐步擴大合作品項，讓更多北部及全台消費者都能買到臺南最優質的農特產品。

農業局長李芳林及副局長吳威達指出，此項合作不僅代表農產運銷公司與愛買量販正式成為夥伴關係，也是臺南鮮果進入全台大型市場的重要象徵，期透過宣傳會及試吃活動讓民眾直接感受臺南農特產品穩定且優質的品質，不僅提升消費者信心，也有助於拓展市場能見度，未來也會持續結合通路資源與行銷活動，將更多臺南優質農漁產品引進全台市場，提升整體產業價值。