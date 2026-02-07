臺南尚青農漁產進駐愛買 全台13家門市同步販售

臺南尚青優質農產鮮果進駐愛買，黃偉哲北上推廣產地直送好滋味。（圖：南市府提供）

為拓展台南優質農產品銷售通路，臺南市農產運銷股份有限公司與遠百愛買量販合作，多項農漁特產即日起進駐全台13家愛買量販門市同步販售，全台消費者都可就近選購產地直送的新鮮好物。台南市長黃偉哲今（7）日特別協同夫人劉育菁北上出席板橋愛買的上架記者會，向北台灣民眾推薦臺南尚青農產品。

黃偉哲表示，台南不僅是科技重鎮更是農業大市，現場除展售各式新鮮水果外，也包含虱目魚、台灣鯛等水產，滿足不同消費需求；另有肉乾、肉片、烏魚子、魚丸等加工品，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓與地瓜酥等應景年貨，讓北部消費者在量販通路一站式選購台南農漁畜產品。

廣告 廣告

遠東百貨副總經理陳佑任表示，遠百愛買已與台南市政府完成合作備忘錄（MOU）簽署，將在全台13家愛買量販門市上架推廣臺南優質農漁產品。這次活動在板橋、桃園等門市推廣，未來愛買將依季節規劃持續辦理展售與推廣活動，優先引進最新鮮的台南農產，並逐步擴大合作品項。

台南市政府農業局說明，藉由記者會及試吃活動，讓民眾直接感受台南農特產品穩定且優質的品質，不但提升消費者信心，也有助於拓展市場能見度。未來將持續結合通路資源與行銷活動，推動更多台南優質農漁產品進入全台市場，提升整體產業價值。（陳婉玲報導）