臺南市優良市集暨樂活名攤評核再創佳績 雙五星市集榮耀展現環境改造成績

臺南市優良市集暨樂活名攤評核再創佳績，西門淺草青春美學新天地首次榮獲五星市集榮耀，鄭仔寮花園夜市則蟬聯五星夜市。（記者李嘉祥攝）

▲臺南市優良市集暨樂活名攤評核再創佳績，西門淺草青春美學新天地首次榮獲五星市集榮耀，鄭仔寮花園夜市則蟬聯五星夜市。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府114年於經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」中再創佳績，在市府團隊與各市場自治會、攤商共同努力下，榮獲2處五星市集、6處四星市集、35處三星市集、7處二星市集；另五星名攤7攤、四星名攤19攤、三星名攤258攤、二星名攤45攤，總計奪得1128顆星，累計星等達8273顆星，成績亮眼，寫下歷年最佳表現，也展現臺南傳統市場與夜市軟硬體持續精進的成果。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南傳統市場與夜市不僅是城市生活的重要據點，更是展現城市文化魅力場域；市府多年來持續推動市場環境改善、品牌塑造與行銷活動，市場從傳統買賣空間轉型為融合現代美學與在地人情味的生活空間，並推出市場吉祥物「菜奇鴨」與夜市吉祥物「夜奇鴨」，吸引更多年齡層民眾走進市場探索在地風情，感受傳統與現代交織的城市魅力與活力，也感謝各市場自治會與攤商夥伴投入，讓臺南在全國評核中屢創佳績，成為民眾購物觀光首選。

經濟發展局長張婷媛說，市府自112年起推動「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，鼓勵市場與攤商追求更高星等。全市共有五星市集2處、四星市集6處、五星名攤7攤，皆創下歷史新高，其中三星市集達35處，顯示臺南在市集經營、環境整潔與顧客服務等面向成果豐碩；今年最受矚目的亮點為「鄭仔寮花園夜市」再次榮獲南臺灣唯一五星夜市殊榮，展現夜市在環境衛生與管理升級上的卓越成就，而「西門淺草青春新天地」也首次榮獲五星市集榮耀，呈現臺南市場融合創新設計與人文美學的風貌。

市場處代理處長林士群指出，市府持續配合經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，輔導更多市場與夜市投入環境升級與品牌打造，朝向「市場美學化、經營永續化」目標邁進，也感謝經濟部商業發展署及委員對臺南市集和攤商的肯定，以及各市場自治會、攤商的支持與投入。

林士群代理處長強調，未來會持續以「美學及實用」為核心推動市場、市集改造，例如西門淺草市場配合設計展客服中心形象和增設打卡區及形象營造、花園夜市建置多語言指引牌、虎尾寮市場更新入口意象、東菜市將公共區域大幅美化並增設質感標示牌等，提升市場整體形象與購物品質，也歡迎民眾到市場及夜市感受在地生命力與熱鬧風華，感受臺南好「市」再發光魅力。