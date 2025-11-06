臺南市公私協力 牙科診療設備守護偏鄉口腔健康

記者王勇智／臺南報導

為積極打造「走進校園的牙醫診間」，讓孩子不因交通不便或資源不足而錯過口腔治療，臺南市政府與中央健康保險署、臺南市牙醫師公會攜手合作，共同優化偏鄉學校牙科診療設備，今年再度獲得開基玉皇宮等民間團體協助購置牙科診療設備，捐贈建功國小、將軍國小、苓和國小及錦湖國小等4校；今（7）日於七股區建功國小舉行捐贈儀式，象徵偏鄉口腔照護服務在教育現場的深化與擴展。

臺南市教育局長鄭新輝及健保署南區業務組組長林純美到場感謝捐贈牙科診療設備的開基玉皇宮、將寶實業等民間團體代表及參與偏鄉巡迴醫療的牙醫師，投入偏鄉口腔保健，優化偏鄉醫療品質。尤其玉皇宮繼民國111年捐贈臺南市10所偏鄉學校牙科診療設備，今年再度送愛偏鄉，累計捐贈14校；牙醫師公會在偏鄉醫療的長期投入更是功不可沒。

鄭新輝指出，臺南市長期重視學童口腔健康，推動從學校開始的預防觀念，培養孩子正確的潔牙習慣，根據113學年度的統計資料，國中小學生齲齒率為19.38%，遠低於全國平均值（23.63%），複檢率為93.76%，亦高於全國平均值（85.88%）。除學校多元化教學活動，醫療資源的投入尤其重要，特別是偏鄉地區醫療資源不足，透過健保署引薦民間資源，熱心牙醫師投入偏鄉巡迴服務，方便偏鄉學生就近接受篩檢與矯治追蹤。

