臺南市土地監測績效全國肯定 榮獲內政部評鑑銀獎





臺南市政府積極配合內政部國土管理署政策，推動土地利用監測及管理作業，落實國土計畫理念，於內政部國土管理署辦理之「113年度直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」中，表現優異，榮獲都市土地組模範獎銀獎，展現南市在土地治理及空間管理方面的卓越成果。

都發局長林榮川指出，土地利用監測是中央為掌握全國土地使用情形，透過航空攝影與遙感影像比對分析，可發現地表變化與異常使用情形（稱為「變異點」），市府配合中央政策，跨單位協調進行變異點查報及違規案件處理，積極落實查處作業，確保土地利用符合都市計畫及國土計畫相關規定。

廣告 廣告

都市發展局補充，在人力編制有限、監測案件量龐大的情況下，市府團隊仍能秉持專業與效率精神，善用數位工具與內部協調機制，妥善完成每一筆變異點查報與追蹤作業，展現高效能的行政執行力。此次能從全國眾多縣市中脫穎而出，獲得中央評鑑銀獎殊榮，實屬難能可貴。

市府表示，未來將持續精進監測系統運用，結合科技與法制手段，強化違規預警與土地管理效能，朝向更安全、永續的城市發展願景邁進。

更多新聞推薦

● 香港「宏福苑大樓」大火罹難者表示深切哀悼 陸委會：目前無台人受影響