臺南市地政局布局逾千公頃土地開發 建構韌性永續宜居城市

一塊塊土地經過縝密規劃與整體開發，轉化為道路、公園與公共設施，為城市擴展注入秩序與穩定，勾勒大臺南的未來輪廓。臺南市政府地政局自108年迄今，累計推動超過1,000公頃土地開發，並完成開發11處公辦市地重劃區及區段徵收區，面積合計401.1公頃，取得公共設施用地129.92公頃，闢建公園28座，並節省土地徵收經費達241.03億元，為城市建設奠定穩固基礎。

持續建構環境韌性 邁向永續宜居城市

因應極端氣候與兼顧都市環境品質，地政局於各項開發工程中導入防洪減災設計，建置12.63公頃滯洪池，總滯洪量達329,536立方公尺，有效降低地區淹水風險，同時結合公園開闢，提升景觀與休憩機能，展現市府兼顧環境韌性與都市美學的卓越成果。

北安商業區市地重劃滯洪池及特色公園

推動重大徵收案 產業發展與民生需求並進

臺南市政府地政局於114年全力推動「南科A-O區段徵收」計畫，該案規模達375公頃、逾2,000名地主、補償金額突破千億元，為臺南歷年規模最大、程序最為複雜且社會關注度極高的徵收案。

面對高度工作量與溝通壓力，地政局秉持專業使命感，陸續召開7場協議價購會議及6場公聽會，逐一回應384件民眾意見，並於114年10月22日通過內政部審議後，以最短時程於12月16日完成徵收公告，12月底完成補償發價，在隔年1月取得土地，完成臺南作為「南臺灣科技廊帶」的政策目標，展現市府推動重大建設的執行力與效率，地政局優質的便民服務也獲得民眾高度肯定。

多元土地開發布局 帶動區域均衡成長

地政局持續透過市地重劃與區段徵收，活化土地利用並回應各區發展需求。永康六甲頂醫療專用區市地重劃，整合醫療產業與生活服務機能，打造複合式醫療聚落；南科F、G區區段徵收提供商業與住宅用地；喜樹灣裡市地重劃則規劃觀光發展特定專用區及優質社會住宅用地。

南科特定區開發區塊F、G區段徵收空拍圖

透過系統性規劃與開發，地政局不僅取得公共設施用地，也同步提供住宅、商業、工及產業發展所需空間，帶動溪南、溪北區域均衡發展，為城市注入持續成長的新動能。

喜樹灣裡重劃區地下滯洪池及抽水站

投入農水路建設 打造宜居農村新樣貌

臺南市政府改善農村生活環境不遺餘力，近七年投入67.27億元推動農水路改善工程，完成1,743公里農路及226公里水路修繕，改善總長度相當於4.7條中山高速公路，大幅提升農民耕作與通行安全。

同時，地政局推動學甲區大灣及官田社子農村社區土地重劃，結合農村文化保存、公共設施建設與生活機能提升，打造農村宜居新願景。

將軍區苓子寮段農路改善成果





阻詐金額破億 保障市民產權

臺南地政局今年更積極與檢警、財稅和金融機關合作，建立「不動產防詐聯繫平台」，已累計通報83件、成功攔阻14件詐騙案件，攔阻金額高達1億74萬餘元，全面守護市民財產權。





展望未來，臺南市政府地政局將持續推動22處公辦市地重劃區及區段徵收區，約662公頃的土地開發案，透過創新治理與專業規劃，提升環境品質、活化土地利用，攜手市民共創安全、宜居、永續的幸福臺南。

