臺南市場好物優化PLUS 開跑

南市副秘書長殷世熙、經發局長張婷媛及市場處代理處長林士群宣布市場好物優化PLUS計畫開跑，將協助攤商產品加工升級、包裝設計優化及電商通路拓展。（記者李嘉祥攝）

為推動傳統市場轉型升級及強化攤商競爭力，臺南市政府經濟發展局及市場處辦理「市場好物優化PLUS」活動，協助市場好物拓展多元通路、提升能見度，廿日並舉行記者會，副秘書長殷世熙、經發局長張婷媛及市場處代理處長林士群宣布徵選活動開跑，要將傳統市場好味道分享給更多人。

市長黃偉哲表示，臺南以美食聞名，傳統市場不僅是市民日常採買地，更是孕育好味道起點；「市場好物優化plus」計畫透過評選結合專業輔導團隊，協助優質市場業者產品加工升級、包裝設計優化及電商通路拓展，以更便利方式送到全台消費者手中，並協助攤商建立品牌思維與經營模式。

殷世熙副秘書長說，傳統菜市場有很多讓人懷念的好味道，但生活型態改變，年輕人起床時常都已售罄，經發局特籌畫「市場好物優化PLUS」計畫，從冷鏈、包裝到物流、行銷一貫作業，讓菜市場好物能直送全台各地。

張婷媛局長指出，南市有五十九個公有市場，隨消費型態與銷售通路轉變，傳統市場也需與時俱進；此項計畫導入冷鏈保存技術、食品加工輔導及新型商業模式，協助攤商強化產品保存、物流配送與線上銷售能力，突破地域限制。

林士群代理處長說明市場好物優化是以長期輔導與系統性培力為核心的市場升級計畫，廿六日將於溪北、溪南舉辦二場說明會，一月底起至三月受理報名、四至八月輔導並完成商品，後續並於百貨公司辦理實體行銷推廣及發表成果，歡迎攤商踴躍參與，讓臺南的好味道走得更遠、被更多人品嚐。