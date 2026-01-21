臺南市場美學升級帶動在地消費 新年度菜奇鴨吉祥物領軍擴大行銷

南市經發局及市場處力推市場美學升級，帶動在地消費新動能，新年度並將由菜奇鴨吉祥物領軍強化市場品牌形象及擴大行銷。（記者李嘉祥攝）

臺南市經發局及市場處聯手推動「市場好物優化」與整體行銷，114年為六甲、中山、學甲等3處市場共15攤位爭取到經濟部美學補助約800萬元，帶動攤位視覺、動線與商品質感全面提升，讓臺南傳統市場品牌再升級；今年持續深化輔導，並以自創吉祥物「菜奇鴨」公仔為核心，擴大數位與節慶行銷，讓在地市場兼具文化底蘊與現代競爭力。

副市長葉澤山聽取經發局專案報告後表示，傳統市場是臺南重要文化資產與觀光亮點，許多遊客都會專程造訪體驗，市場永續發展基礎在於環境品質，包括食安衛生、水電設施與停車動線，請經發局持續改善硬體條件，並與交通局等相關局處協調回應在地消費者需求，讓傳統市場兼具便利、安全與吸引力，同時也持續推廣市場好物，輔導攤商優化產品與包裝，協助自治會爭取中央資源，並透過品牌化的軟硬體升級，吸引更多國內外客源。

經發局長張婷媛說明今年將結合專業團隊協助市場業者進行產品加工、包裝設計與電商拓展，並導入冷鏈與物流概念，讓市場好物突破地點限制；此項輔導計畫於1月啟動，分階段完成評選、培訓與成果發表，預計8至9月在百貨通路進行實體推廣；節慶與實體活動方面，去年共辦理10場市場行銷活動，吸引逾3000人次參與，帶動約百萬元營業額，今年將擴大為至少14場活動，目標提升至4500人次、130萬元營收，並推出7處市場年菜，延續熱銷盛況。

市場處代理處長林士群指出，在跨界整合上，經發局結合臺南購物節串聯57處市場與8處夜市等共65處據點參與數位行銷券推廣，截至19日止登錄金額逾650萬元，較去年同期成長約五成，顯示市場數位轉型成效顯著；此外，「菜奇鴨」商標已完成申請，近期將推出年節圖卡，並應用於通訊軟體貼圖、IG限動貼紙、FB表情包、手機桌布與數位明信片等，全方位強化市場品牌形象，讓傳統市場更貼近年輕世代。