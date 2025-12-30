【臺南市大專學校申辦認同卡可享市民卡之YouBike騎乘優惠 民眾可多加利用】

▲2026臺南YouBike騎乘優惠

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市公共自行車自112年2月啟用至今，民眾反應良好，至今已服務超過1,150萬人次，並建置超過630處公共自行車租賃站，明年預計再建置200站。有關大學生騎乘優惠部分，交通局建議，台南市的大專院校也可以團體名義向民政局申辦認同卡，即可享受市民卡優惠，另台南市公共運輸月票各種方案都包含YouBike運具，其中，最低的299方案還可搭乘大台南公車，歡迎大學生多多使用。

交通局表示，台南市公共自行車自112年2月23日由微笑單車股份有限公司上線營運，營運初期為推廣民眾騎乘實施前30分鐘全面免費政策，至112年12月31日止。因已達宣傳效果，並考量以優先提供市民優惠角度及鼓勵本市市民申辦市民卡，自113年1月1日起取消前30分鐘全面免費之優惠，改提供市民卡獨享之更優惠措施(YouBike2.0為全時段半價，YouBike2.0E則為每30分鐘補助10元)，並搭配TPASS行政院通勤月票措施(YouBike2.0及YouBike2.0E享不限次數前30分鐘免費優惠)，114年與115年度持續延續該優惠方案。

交通局指出，先前市民卡有各式版本，如認同卡版本為結合識別證，各機關單位以團體方式申辦，學校、藝文場域等皆有合作案例；交通局建議若大專院校學生有申請以市民卡結合學生卡的需求，可向學校反映並由學校洽民政局申請認同卡，即可同享市民卡的公共自行車騎乘優惠。有關不分卡別全面實施前30分鐘免費政策，因借鏡相關案列或有公共資源遭不當使用，或致民眾時常無車可借之情事，交通局將持續研議檢討是否有更妥適之優惠方案。(相片由交通局提供)