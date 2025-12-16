臺南市安南區全民運動館工程進度達85% 打造全齡共享運動空間

記者游宜橙/台南報導

為提升市民運動環境與生活品質，臺南市政府向運動部爭取前瞻基礎建設經費興建的「臺南市安南區全民運動館新建工程」，目前工程進度已達85%，進度超前約14%，預計明(115)年4月29日完工，體育局長陳良乾今(16)日前往視察工程進度，並表示市府將嚴格把關施工品質與進度，並兼顧安全管理與周邊環境維護，確保工程順利推動。



體育局說明，安南區全民運動館工程經費3.305億元，中央補助1億元、市府自籌2.305億元，全館規劃地上2層，空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場之多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。

黃偉哲市長表示，運動館啟用後，不僅可提升地方運動風氣，也有助於促進社區交流，打造友善健康的生活環境。未來將結合運動課程、社區活動及賽事舉辦，發揮公共設施最大效益。未來市府也將持續把關每一座全民運動館品質，使全民運動逐步成長。

陳良乾表示，安南區全民運動館為體育局重大工程案件，工程執行期間嚴格落實施工品質管控與工程查核，並兼顧施工安全及周邊環境維護，確保工程如期完成。另外；陳良乾也指示設計單位善用兩棟建築物中間的天然河道，規劃水域遊憩與教學場域，並於走道空間設置大鏡子，提供年輕人喜愛的熱舞、街舞多元活動場所。

體育局指出，館內妥善規劃無障礙動線與相關設施，並完成消防、防災及機電系統整合，確保運動空間安全無虞。同時透過良好採光、通風與照明設計，營造明亮舒適的運動環境。後續並將與委外營運廠商進行營運整備及試營運作業，期盼安南全民運動館正式啟用後，成為促進市民健康、強化社區交流的重要公共建設