臺南市安定慈善會第三度捐贈復康巴士 攜手市府打造無礙友善城市

▲南市長黃偉哲、社會局長郭乃文及勞工局長王鑫基感謝安定慈善會第三度捐贈市府復康巴士，與市府公私協力照顧弱勢。（記者李嘉祥攝）

響應臺南市政府照顧弱勢優先施政理念，臺南市安定慈善會第三度捐贈市府復康巴士，並於安定保安宮辦理的第二屆會慶中，由現任理事長謝鈺珍率全體理監事共同捐贈，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀；民政局長姜淋煌、勞工局長王鑫基，立委林俊憲、陳亭妃、郭國文，巿議員李文俊、余柷青、陳碧玉以及副議長林志展服務處代表均出席見證。

黃偉哲市長表示，安定慈善會長期力行公益，110年及112年均曾捐贈市府復康巴士，今年再次捐贈，成為慈善會傳統；為讓有需要的市民享有更優質的服務，市府積極媒合民間資源捐贈復康巴士，打造更友善、無障礙的交通環境，讓身心障礙朋友能安心出行、樂在生活；此次受贈的復康巴士將用於幫助身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅的朋友，協助解決就醫、復健、社會參與等交通問題，市府也會持續努力推動更多有利於市民朋友的政策與服務。

謝鈺珍理事長指出，南市安定慈善會自106年成立迄今滿8週年，會員人數達2700人，長期投入公益服務，除辦理急難救助、關懷弱勢團體外，亦協助經濟困難往生者辦理後事，服務範圍涵蓋救護接送、入殯安置、誦經法會、公祭、火化及入塔等全程協助，該會持續與市府攜手守護身障朋友的交通需求，也期盼鼓勵更多善心人士與企業投入社會公益行列。

郭乃文局長說，南市目前有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供30萬趟次以上服務，這些車輛多數由民間企業、團體或市民個人所捐贈，每台復康巴士平均1個月需跑1800公里以上，10年即達汰換標準；市府將受贈車輛使用於汰換年限已逾10年以上的老舊復康巴士，以保障使用民眾行車安全。