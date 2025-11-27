臺南市安衛家族接連榮獲勞動部職安獎項 勞工局邀獲獎單位分享提升整提水平

臺南市安衛家族接連榮獲勞動部職安獎項，勞工局長王鑫基邀新舜營造董事長張昭鎮、佳里奇美醫院副院長邵詩媛、信鼎技術服務公司城西垃圾焚化廠經理黃聰年等獲獎單位分享。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局積極輔導轄內企業成立安衛家族，透過核心企業帶領家族企業提升職業安全衛生水準，績效榮獲中央肯定，今年度囊括「國家職業安全衛生獎」、「推行職業安全衛生優良單位五星獎」、「推動職業安全衛生優良工程金安獎」多個獎項，勞工局27日特舉辦「安衛家族榮獲職業安全衛生獎項記者會」，邀請獲獎單位分享職業安全衛生與勞動健康領域推動策略，期透過分享提升南市整體職業安全衛生水平。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲重視勞工安全，勞工局迄今共輔導成立41個安衛家族，有近千家事業單位參與運作，今年度並囊括「國家職業安全衛生獎」、「推行職業安全衛生優良單位五星獎」、「推動職業安全衛生優良工程金安獎」等獎項，展現市府推動安衛家族運作模式成效。

臺南在地企業新舜營造「臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」、「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴整建工程」等二項工程榮獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等。王鑫基局長肯定新舜營造熱心公益，於丹娜絲風災後第一時間成立「舜立修－維修團隊」，董事長張昭鎮帶領同仁無償深入災區，為南市十個行政區弱勢受災戶屋頂修繕及災後復原工作，接件數多達30件，

張昭鎮董事長分享金安獎獲獎感言，公司經營核心理念「以人為本」，長期推動職安衛制度，通過ISO 45001與TOSHMS雙管理系統認證，並始終堅持「安全第一」信念，確保每位員工都能在安全的環境中工作；為深化業界對職業安全衛生的重視，除公司治理外，亦履行企業社會責任擔任「職安署南區職業安全衛生促進會」會長一職，結合臺南市政府勞工局輔導資源，積極推動產業安全標準提升，並與政府及業界攜手，共同打造更安全的施工環境。

榮獲國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」的安衛家族夥伴－奇美醫療財團法人佳里奇美醫院副院長邵詩媛也受邀分享，強調佳里奇美醫院認為唯有健康的員工，才能照顧民眾的健康，將職場安全衛生、健康促進與員工幸福感視為核心目標，近年更導入生活型態醫學理念，透過完整的健康管理與支持制度，打造讓同仁能感到被照顧、能健康快樂工作的地方；臨床照護上也運用適當輔具與專業技巧提升照護安全與效率，並降低護理人員的職業傷害；工作環境方面則建置中央智能管理系統、更新設備、提供舒適宿舍，讓同仁在工作與生活中都能感到安心，同時有彈性排班、調薪、健檢查詢、疫苗接種與接駁服務。此外，持續舉辦家庭日、健走、社團與紓壓活動，幫助同仁維持身心平衡。

「信鼎技術服務公司臺南市城西垃圾焚化廠」經理黃聰年也分享榮獲「114年推行職業安全衛生優良單位五星獎」感言，強調公司自88年承接城西焚化廠以來，深耕在地26年，秉持「安全第一」理念致力打造安全健康工作環境，107年成為全國第一家取得ISO 45001及CNS 45001 職業安全衛生管理系統證書的焚化廠，並自95年起參加無災害工時活動，累積超過242萬小時安全紀錄；另也配合推動南市安衛家族，擔任核心企業協助家族成員落實安衛管理，111至114年連續獲得南市勞工局「優等」與「特優」獎項，未來會持續精進安全管理，邁向「零職災」的目標，成為推動職安衛文化的標竿企業。

王鑫基局長指出，南市安衛家族接連囊括「國家職業安全衛生獎」、「推行職業安全衛生優良單位五星獎」、「推動職業安全衛生優良工程金安獎」等獎項，可見市府推動的安衛家族運作模式成效卓著，除恭賀獲獎單位，也呼籲南市事業單位共同打拚，營造安全健康工作環境。